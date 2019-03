Pochettino: "No tengo la sensación de haber perdido el tren del Madrid"

El entrenador del Tottenham dice estar "feliz" en Londres y no mira a largo plazo.

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida, pero no es el caso del tren del Real Madrid para Mauricio Pochettino. O eso cree el entrenador argentino del , quien dijo estar "feliz" en Londres: "No tengo la sensación de haber perdido el tren del Madrid. No miro a largo plazo, estoy feliz y aun tengo cuatro años de contrato",dijo Pochettino en la presentación del torneo MIC.

Y es que tras la destitución de Santiago Solari, volvió a sonar el nombre del técnico del conjunto inglés, una posibilidad que ni admitó ni afirmó él mismo: "¿Si el Madrid me quería? Me pones en un compromiso" . "Siempre hay rumores, no solo conmigo sino con otros compañeros de profesión, pero el 90% son falsos", afirmó un Pochettino que en repetidas ocasiones, y tal vez sirviéndole de guiño a los blancos, ha dicho que nunca entrenaría al .

Firma una final europea contra el Barcelona

Sabidos los emparejamientos de cuartos de final de la Champions League, el entrenador argentino también valoró su cruce con el y firmó llegar a la final para vérselas con el Barcelona de Ernesto Valverde: "El Tottenham tiene una filosofía diferente, estamos muy motivados con la Champions y trataremos de competir contra un rival con la obligación de ganar. De confianza voy sobrado y firmo jugar la final contra el Barça".