Pochettino: "No quiero hablar de Messi porque lo que diga tiene una dimensión enorme"

El nuevo técnico del PSG comentó la actualidad del club aunque evitó hablar de la posible llegada de su compatriota y de la marcha de Mbappé al Madrid

Mauricio Pochettino lleva ya unas semanas al mando del aunque ahora vive un momento delicado al sufrir coronavirus pero ha aprovechado la cuarentena para analizar la actualidad de su nuevo equipo y sus posibles movimientos en el mercado con Messi, Neymar o Mbappé como protagonistas.

"Con algunos síntomas de coronavirus. Días atrás con dolor de cabeza y mucho dolor de cuerpo. Estos últimos prácticamente sin fiebre. Mejorando. Estoy teniendo suerte, pero tampoco hay que bajar la guardia. Tengo que seguir cuidándome y siguiendo los protocolos. El jueves tendré test y análisis y a ver si puedo estar el viernes en el partido. El otro día lo vi en un hotel con minutos de retraso. Es un sufrimiento bárbaro. El tema del COVID da miedo, está todo descontrolado. Apelar al sacrificio, al cuidado, la distancia, usar mascarilla, exponerse lo menos posible porque este virus es impredecible. La gente sufre. Yo estoy hasta el momento teniendo suerte pero hay mucha gente sufriendo. Me tiré un año y pico en Londres tomando precauciones. Después de dos semanas y media trabajando me contagié. La suerte es que mi cuerpo técnico no lo cogió. Es imposible darte cuenta cómo y dónde lo has cogido", comentó en la Cadena Ser.

Neymar cree que Messi jugará con él el año que viene: "Lo escuché y no he tenido tiempo de hablar de nada de mercado con Leo ni con el presidente. Estamos centrados en competir, ganar partidos. Muchas veces cualquier frase mía se puede malinterpretar. Tengo un gran respeto por mis jugadores y cuidado en hablar de los de los demás. Entendería que los entrenadores sean tan celosos de sus jugadores como yo. Seguro que la dirección deportiva trabaja para el futuro”.

¿Quiere a Messi?: "No lo comento. En el o soñaba con tener a los mejores. Messi estuvo a punto de jugar en el Espanyol… Estuvo casi cedido, pero hizo un gran partido en el Gamper… Le he visto alguna vez en Londres e . Compartimos el amor a , porque salimos de ahí, y eso nos une. No quiero hablar de Messi porque lo que diga tiene una dimensión enorme. Desde fuera sólo vemos una pequeña parte de lo que pasa dentro”.

La renovación de Mbappé: "El club está trabajando para renovar a los jugadores importantes y él tiene un potencial enorme, con 22 años. ¿Qué entrenador no quisiera tener a Mbappé?. Las informaciones se cruzan de una forma increíble y se sacan de contexto. Él está contento aquí. Lo del otro día es la frustración de no meter gol. El club tiene que ayudarle a él y a los otros para que disfruten. Veremos qué sucede. Él ama estar aquí".

Su relación con Mbappé y Neymar: "Me han recibido con los brazos abiertos. Están abiertos a un nuevo discurso. Sólo puede agradecer cómo se han comportado. Ellos, Keylor, Marquinhos, Di María, Verratti… Llegamos el 3 y el 6 ya estábamos compitiendo. Fue una gran sorpresa ver su humildad".

Desmiente que pudo ira al Barça: "A Bartomeu lo conozco desde que llevábamos a nuestros hijos al mismo colegio. Entonces yo era jugador del Espanyol y él no estaba en la directiva. Nos encontramos en un bar y soy amigo de Ramón Planes, pero nunca hubo nada".

¿Quiere a Ramos?: "Nuestra responsabilidad es enorme al hablar de jugadores de otros clubes. Hay que mostrar respeto y no generar situaciones que puedan ser mal interpretadas. Tiene que haber ética en los profesionales y debemos ser muy estrictos".

La Champions, el objetivo del PSG: “Está claro que es el objetivo, vienen peleando desde hace muchos años. No hace falta que te lo digan, es algo tácito. Es la gran ilusión del PSG. El año pasado estuvieron cerca, jugaron la final”.

Su llegada al PSG: "Uno va a transmitir el estilo que uno siente y eso no se puede actuar de otro modo. El fútbol que nos gusta es un futbol donde la estética es importante pero también la agresividad. Poco a poco vamos a ir amoldando y encontrando esa identidad que tenemos que crear todos juntos: el club, los jugadores… Vamos a ir encontrando y descubriendo y creando una plataforma para que se juegue de una forma en la que el equipo crea y cada uno sea parte de esa fisonomía. Es ir descubriendo y adaptándonos".