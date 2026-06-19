Pochettino: «Me preocupan los lanzamientos de Australia... y el partido contra Turquía nos ha enseñado»

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, advierte que su equipo afronta con cautela la mentalidad, agresividad y velocidad en el contragolpe de Australia.

Este viernes, en el Lumen Field, Estados Unidos busca su segunda victoria consecutiva en un Mundial, algo que solo consiguió en 1930.

Solo logró dos triunfos seguidos en 1930, ante Bélgica y Paraguay, y una nueva victoria el viernes le aseguraría el pase a octavos.

Pochettino reconoce el desafío de superar a Australia, que venció 2-0 a Turquía en su debut.

Enla víspera del encuentro, el técnico reconoció en rueda de prensa: «Son muy agresivos y tienen una organización magnífica. Hemos visto cómo Turquía tuvo grandes dificultades para crear ocasiones claras. En cuanto recuperan el balón, cuentan con jugadores que son como flechas y se desplazan a una velocidad impresionante».

Pochettino elogió la mentalidad que el seleccionador Tony Popović ha inculcado en el equipo australiano.

Pochettino añadió: «Todo es cuestión de mentalidad, la del entrenador. He hablado con él, lo aprecio y me cae bien. Han forjado una mentalidad magnífica, y es difícil jugar contra un equipo que cree en lo que hace».

La presión alta de Estados Unidos funcionó ante Paraguay (4-1), recuperando el balón en campo rival y frenando los contraataques. Sin embargo, Australia, su rival del viernes, es muy rápida en transición ofensiva y cuenta con jugadores peligrosos en espacios abiertos como Jordan Bos, Nestor Iranconda y Mohamed Toure.

La duda sobre la presencia del delantero Christian Pulisic hace que aún no esté claro si Estados Unidos mantendrá la presión alta ante Australia, aunque Pochettino insiste en que su equipo se apoyará en sus puntos fuertes.

Pochettino declaró: «Presionamos bien a Paraguay, pero también construimos el juego desde atrás y, quizá, mejoramos el repliegue defensivo. Estuvimos bien en todas las zonas del campo, que es cómo entendemos el fútbol. Intentaremos presionar, aunque a veces busquen el balón largo».

Y añadió: «Esto es diferente a limitarse a enviar balones largos al azar. Lo digo con todo respeto, porque saben lo que hacen cuando juegan con pases largos».