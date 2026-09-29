Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos y exentrenador del Tottenham y el Chelsea, abrió fuego contra el caso del Manchester City relacionado con las 115 infracciones financieras, manifestando su sorpresa por la magnitud del caso y por la forma en que la Premier League trata a los clubes infractores.

Las declaraciones de Pochettino llegan después de que informes de prensa ingleses señalaran la condena del Manchester City en 114 de las 115 infracciones financieras que presuntamente cometió durante el período comprendido entre 2009 y 2018, un caso que todavía es objeto de disputa y procedimientos legales.

El entrenador argentino afirmó: "Es extremadamente difícil determinar una sanción justa ante una condena en 114 de 115 cargos. Otros clubes, como el Nottingham Forest y el Everton, infringieron las normas y recibieron sanciones distintas, ya fuera con descuento de puntos o multas económicas".

Y añadió, en declaraciones recogidas por el sitio "Foot Mercato": "Es una situación muy delicada y sorprendente a la vista del veredicto. Es legítimo preguntarse por los controles que permitieron que se produjeran tales infracciones, y eso es lo que más me sorprende".

Pochettino recordó su experiencia en el Tottenham, aludiendo a las sanciones y restricciones a las que se enfrentó el club durante su etapa al frente del equipo, encabezadas por el veto de fichajes que se prolongó durante 18 meses.

Y explicó: "¿Por qué los controles fueron tan estrictos con nosotros y tan indulgentes con los demás? Por eso digo que todo es muy extraño, y el problema radica en que las cosas se han vuelto confusas".

Concluyó sus palabras diciendo: "Si es cierto que quebrantaron 114 normas, entonces hemos pasado por una etapa de engaño. Ninguna sanción puede reparar el daño, y el sistema de control de la Premier League está gravemente desajustado".











