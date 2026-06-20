Pochettino desata la polémica: la FIFA tenía razón, pese a la indignación de la afición

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, atribuyó la victoria 2-0 sobre Australia a la «determinación» de su equipo. Este triunfo les clasificó para los dieciseisavos del Mundial 2026 y marcó sus dos primeros triunfos consecutivos en casi un siglo.

«Hemos ganado gracias a nuestra determinación», declaró Pochettino en la rueda de prensa tras el partido en Seattle. «El primer ataque nació de la presión de Pepe y Balogun; les forzamos a jugar en largo, algo que no suelen hacer».

El técnico argentino explicó que el paso del 4-3-3 usado ante Paraguay al 3-5-2 no fue solo de forma, sino de filosofía ofensiva, y añadió: “Con dos delanteros y tres defensas buscábamos mover el balón rápido por ese triángulo, con libertad para intercambiar posiciones. Queríamos que los jugadores se sintieran libres y no dieran a los rivales ningún punto de apoyo”.

Además, añadió: «Queríamos que nuestra línea defensiva controlara el partido desde atrás. La presión alta en los primeros minutos reflejó la actitud que esperábamos de los jugadores».

Sobre el futuro en el torneo, añadió: «Queremos seguir creyendo en nuestra capacidad de ganar y trabajamos muy duro cada día; un buen partido y un triunfo facilitan todo».

Rehusó confirmar la alineación ante Turquía y añadió: «Es pronto para hablar de decisiones. Todos pueden jugar; debemos hablar del equipo, no de nombres».

Además, defendió los descansos impuestos por la FIFA, que dividen los partidos en cuatro partes: «Un sol abrasador y una temperatura que supera los 30 grados centígrados en pleno verano. Hoy ha sido bueno hacer esta pausa para que ambos equipos pudieran hidratarse y seguir ofreciendo un partido entretenido. Ha sido necesario», a pesar de las críticas por las pausas publicitarias.

Cabe recordar que Estados Unidos ya está clasificado para dieciseisavos y busca el primer puesto del grupo ante Turquía en la última jornada.