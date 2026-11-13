Pochettino deja Estados Unidos entre lágrimas: «Es una decisión muy triste, la más difícil de mi carrera»

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Mauricio Pochettino, que se convierte en el nuevo entrenador del Manchester United tras la destitución de Michael Carrick, deja el banquillo de la selección de Estados Unidos y no puede contener las lágrimas en rueda de prensa.

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Mauricio Pochettino está entre lágrimas mientras se despide del banquillo de la selección de Estados Unidos, que deja para sentarse en el del Manchester United: «Es difícil hablar ahora. Soy un chico muy emotivo. Es una decisión muy triste, es la decisión más difícil de mi carrera».

«Pero somos profesionales y estamos intentando hacer realidad nuestros sueños», añade el técnico nacido en 1972, que a lo largo de su carrera ha entrenado al Espanyol, al Southampton, al Tottenham, al Paris Saint-Germain, al Chelsea y, por último, a Estados Unidos.