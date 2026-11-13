Pochettino deja Estados Unidos entre lágrimas: «Es una decisión muy triste, la más difícil de mi carrera»

Mauricio Pochettino, que se convierte en el nuevo entrenador del Manchester United tras la destitución de Michael Carrick, deja el banquillo de la selección de Estados Unidos y no puede contener las lágrimas en rueda de prensa.
Mauricio Pochettino está entre lágrimas mientras se despide del banquillo de la selección de Estados Unidos, que deja para sentarse en el del Manchester United: «Es difícil hablar ahora. Soy un chico muy emotivo. Es una decisión muy triste, es la decisión más difícil de mi carrera».
«Pero somos profesionales y estamos intentando hacer realidad nuestros sueños», añade el técnico nacido en 1972, que a lo largo de su carrera ha entrenado al Espanyol, al Southampton, al Tottenham, al Paris Saint-Germain, al Chelsea y, por último, a Estados Unidos.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. Ver perfil del autor