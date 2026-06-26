Pochettino arremete contra los medios: «Vuestras preguntas son extrañas y pensáis de forma superficial»

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, mostró frustración con la prensa tras perder 3-2 ante Turquía en el estadio «Sovi», y declaró: «las preguntas son un poco extrañas».

Según ESPN, Pochettino, en español e inglés, consideró «un poco triste» que ningún periodista felicitara al equipo por ganar los dos primeros partidos y asegurar el primer puesto del grupo. y se preguntó por qué se le interrogaba sobre perder impulso tras caer en los últimos segundos ante un rival ya eliminado.

Criticó el ambiente y declaró: «Parece que volvemos a casa y que Turquía se queda. Debo recordar que hemos ganado y somos líderes del grupo. Lo siento, chicos, hemos ganado».

Pochettino había dicho antes del partido que buscaría la victoria pese a usar nueve cambios y muchos suplentes respecto al equipo que venció a Australia el 19 de junio. Tras el partido, al preguntársele si habían desperdiciado la ocasión de ser el primer equipo en ganar los tres partidos de grupo en un Mundial, rechazó la idea y la llamó irrelevante.

Hacer historia es ganar el Mundial, no solo tres partidos. Es algo superficial, pensáis con una perspectiva muy limitada. Decís que podéis hacer historia, pero ¿de qué sirve ganar tres partidos si luego perdéis el siguiente?».

Al preguntarle por las consecuencias de la derrota del jueves, Pochettino respondió: «¿Qué queréis que os diga? Da igual lo que os diga, no os convencerá. La prensa escribirá lo que crea o lo que quiera. Pero, para ser sincero, vuelvo a lo mismo: nos hemos clasificado como primeros y pasamos a la siguiente ronda».

Pochettino se mostró más optimista al hablar de la profundidad de su plantilla, que considera clave para preparar el duelo ante Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos. Destacó el caso de Christian Pulisic, que entró como suplente poco antes de la hora y mostró un buen nivel físico tras su lesión de gemelo.

Pochettino admitió que su ingreso era uno de los objetivos del partido y, aunque no confirmó si será titular contra Bosnia, se mostró optimista sobre su evolución.

Concluyó: «Ganar o no este partido no cambia mi estado de ánimo. El objetivo era liderar el grupo y lo logramos; ahora empieza la siguiente fase. Estamos preparados».