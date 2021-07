Se convirtió en el himno no oficial de la Azzurra en 2006, pero tiene su origen en 2003, cuando el Brujas visitó al Milan por la Champions League.

La noche del 9 de julio de 2006 era imposible estar en Italia sin escuchar a sus fanáticos en un frenético canto de 'Campioni del mondo' con la melodía de 'Seven Nation Army', canción de 'The White Stripes'. La canción se convirtió en el himno no oficial de los azzurri y no podía ser de otra manera, tras la victoria mundialista en la final ante Francia en Berlín.

Jack White estaba al mismo tiempo entusiasmado, perplejo y divertido: "Me siento honrado de que los italianos hayan adoptado esta canción", declaraba el líder de The White Stripes. "Me encanta que la mayoría de las personas que la cantan no tengan idea de dónde viene".

Es prácticamente imposible conocer a un italiano, y no solo a un aficionado al fútbol, que no conozca el famoso 'po-po-po' que ha entrado en la cultura general desde hace quince años. De hecho, la mayoría de los fans italianos desconocen el origen de la canción, y mucho menos la letra, como lo demuestra el hecho de que se la conoce principalmente como la canción del 'Po po po po po po po'.

Entonces, ¿cómo se convirtió exactamente 'Seven Nation Army' en la banda sonora de los Azzurri en la Copa del Mundo de 2006?

'Po po po po po po po' - ¿Por qué los italianos cantan la melodía de 'Seven Nation Army', de 'The White Stripes'?

Todo empezó en Milán, tres años antes. El 22 de octubre de 2003, los aficionados del Club Brujas se habían reunido en un bar de la ciudad con vistas al partido de la Liga de Campeones programado en San Siro entre su equipo y el AC Milan.

La afición belga estaba muy animada y cuando pasó 'Seven Nation Army', famosa canción de rock lanzada en marzo, comenzaron a cantarla y a saltar al ritmo característico de la melodía. El coro de la canción se quedó grabado en sus mentes y continuaron cantándola con entusiasmo durante el partido en la Meazza. El Brujas consiguió una sensacional victoria por 1-0 sobre el Milan y la afición belga, desde esa noche, encontró su nuevo himno.

La historia se repitió el 15 de febrero de 2006, cuando Brujas recibió a la Roma en la Copa de la UEFA. Cuando los belgas empataron sobre los 16 minutos del segundo tiempo, el estadio Jan Breydel explotó con la melodía de 'Seven Nation Army'. El propio Francesco Totti quedó impresionado:

"Nunca había escuchado la canción antes de jugar en Brujas. Desde entonces no pude sacar el 'Po po po po po po po bit' de mi cabeza. Fue genial y la gente quedó totalmente enganchada. Inmediatamente fui a comprar los álbumes de la banda".

'Po po po po po po po', de los belgas a los fans de Roma e Italia

La afición de la Roma se enamoró de esas notas y las adoptó de inmediato, lanzando su versión improvisada en el momento del gol del triunfo firmado en la final por Simone Perrotta. Los Giallorossi luego llevaron la canción a Italia, difundiéndola en los campos de la Serie A.

En el momento de la Copa del Mundo, en junio, la melodía (no la canción original) ahora era conocida por los fanáticos de todo el país. En la histórica noche de Berlín, con la victoria ante Francia, se convirtió definitivamente en la canción favorita de los azzurri.

El hecho de que su melodía se prestara con tanta naturalidad a las palabras 'Campioni del mondo' permitió poner el sello al que se ha convertido en el himno alternativo de la selección italiana.

Totti dirigió el coro de casi 500.000 aficionados durante las celebraciones posteriores a la Copa del Mundo en Roma. Alessandro Del Piero y Marco Materazzi se unieron a los Rolling Stones en el escenario de Milán para cantar el texto adaptado de la canción.