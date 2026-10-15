"Plazo decisivo y misión casi imposible": los detalles de la batalla legal del Real Madrid para salvar a Vinicius antes del Clásico

Un informe de prensa reveló este jueves cuál será el destino del recurso que presentará el Real Madrid contra la sanción de suspensión impuesta a su estrella brasileña Vinicius Junior.

El Real Madrid recibió un duro golpe antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona, después de que el Comité de Competición anunciara la suspensión del brasileño Vinicius Junior por cuatro partidos, a raíz de su expulsión durante el partido contra el Villarreal, por lo que se perderá el Clásico previsto para el próximo 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.

La sanción llegó después de que fuera expulsado ante el Villarreal por tirar del pelo al defensor Saliba, según lo recogido en el informe del árbitro del partido.

En virtud de la decisión, Vinicius se ausentará de los partidos del Real Madrid ante el Sevilla, el Racing y el Valencia, además del choque más importante frente al Barcelona. El club blanco tiene la intención de presentar un recurso contra la decisión, con la esperanza de reducir el número de partidos de suspensión.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" abordó el expediente del recurso de forma extensa, explicando todos los detalles relacionados con este asunto.

Explicó que Vinicius fue sancionado con dos partidos por lo que el comité consideró un acto violento: su agarrón a Saliba, más otros dos partidos por sus posteriores protestas al árbitro Isidro Díaz de Mera.

El destino del recurso ante el Comité de Apelación

Señaló que es difícil recurrir esta sanción ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, y ello se debe a que, en el mejor de los casos, la sanción podría reducirse a tres partidos. La clave del asunto reside en la resolución del órgano disciplinario, donde se aplicó el artículo 130 relativo a la violencia, cuyo punto primero establece lo siguiente: "Todo acto violento cometido durante el partido o como consecuencia directa de cualquier acción del mismo, siempre que dicho acto suponga un riesgo pero no cause daño ni lesión, será castigado con la suspensión de uno a tres partidos o por un plazo de hasta un mes". Sin embargo, el punto segundo, esencial para determinar la sanción, añade lo siguiente: "Si la acción descrita en el apartado anterior se produce fuera del juego, sin posibilidad de disputar el balón o estando el juego detenido, será castigada con la suspensión de dos a tres partidos".

En este caso habría margen de maniobra, pues se podría alegar que el agarrón se produjo con el juego en marcha, como insiste el Real Madrid, y por tanto la sanción se limitaría a un solo partido.

Pero no hay margen de indulgencia con él en los otros dos partidos debido a su reacción posterior, que el árbitro detalló así: "Tras ser expulsado, y mientras seguía en el campo, continuó protestando en voz alta mis decisiones, acercándose a la zona en la que me encontraba de forma agresiva, y sus compañeros tuvieron que sujetarlo, sin que llegara a emitir ninguna expresión clara".

La razón de ello es la aplicación del artículo 127 del código disciplinario, relativo a las protestas, que establece que el mínimo de suspensión es de dos partidos. Por tanto, la sanción no puede rebajarse más allá de eso.

El artículo dice: "Será castigado con la suspensión de dos a tres partidos o por un plazo de hasta un mes quien proteste ante el árbitro principal, el árbitro asistente o el cuarto árbitro, siempre que ello no constituya una infracción de mayor gravedad".

Un plazo límite para el Real Madrid

El Real Madrid tiene un plazo límite si quiere alcanzar una resolución antes del partido del domingo contra el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, ya que el club debe presentar su solicitud hasta las tres de la tarde de este jueves, y se espera que reciba la decisión como máximo al mediodía de mañana viernes.

Si el Real Madrid presenta el recurso entre las dos de la tarde y las siete de la tarde de este jueves, la decisión deberá anunciarse como fecha límite a las dos de la tarde de mañana viernes.

En cambio, si el Real Madrid presenta el recurso después de las ocho de la tarde del mismo día, la decisión no se conocerá hasta la siguiente jornada, lo que significa la ausencia del jugador brasileño en el partido del próximo domingo.

Un posible salvavidas para Vinicius

La siguiente instancia ante la que se puede recurrir es el Tribunal Administrativo del Deporte, dependiente del Consejo Superior de Deportes.

La temporada pasada, este tribunal fijó sus propios plazos para los recursos urgentes. Si el recurso se presenta antes de las 12:00 del mediodía del viernes previo al partido, el tribunal debe pronunciarse sobre la medida cautelar.

Pasado ese horario, no se emitirá ninguna decisión para esa jornada, y este recurso el Real Madrid solo puede presentarlo si ya cuenta con una resolución emitida por el Comité de Apelación.

Es casi imposible que el Real Madrid encuentre una solución en el Tribunal Administrativo del Deporte si solicita una suspensión cautelar de la sanción: y ello se debe a que el criterio adoptado hasta ahora es no conceder medidas cautelares en casos similares, partiendo de su convicción de que contar con una lista de 25 jugadores en la plantilla del equipo hace que la suspensión de la sanción no sea un asunto esencial ni decisivo.