El jugador de 23 años lleva mucho tiempo conviviendo con las ausencias por una disfunción neurológica, hechas públicas ahora por él mismo. Eberl no dio un momento exacto de cuándo apareció por primera vez el problema, pero dijo: "Lo sabemos desde toda la temporada pasada y hemos trabajado con ello. Para nosotros se ha convertido en algo cotidiano".

Musiala se fracturó el peroné en julio del año pasado durante los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain. Tras varios meses de baja forzada, regresó en enero, pero desde entonces ha tenido que lidiar con diversas molestias menores y hasta hoy no ha logrado recuperar su antigua forma. Al parecer, durante todo ese tiempo también estuvo tomando medicación contra su epilepsia de ausencias.

Los colapsos producidos ahora en plena esfera pública durante los amistosos contra el RB Leipzig el sábado y el 1. FC Heidenheim el martes habrían sido provocados por un cambio en la medicación. "Ha cambiado un poco algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios", explicó Kompany. "Por eso pasó la primera y la segunda vez. Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente".

Eberl dijo: "Toda persona que toma pastillas se alegra si ya no tiene que tomarlas". Ahora se trata de "ajustar la medicación para llegar adonde ya estábamos, donde llevaba muchísimo tiempo sin convulsiones".

Jamal Musiala no estará en la convocatoria contra el BVB

Kompany abordó mientras tanto la manera de gestionar la enfermedad de Musiala, algo que internamente lleva tiempo normalizado: "Nuestro primer momento de shock fue ya hace algún tiempo. Desde entonces hemos recibido mucha más información, hemos entendido mucho mejor la situación. Hemos tomado cada decisión con la mejor información posible de los mayores expertos. No estamos gestionando esto con inquietud, sino al contrario".

Como ejemplo, Kompany citó la reacción del cuerpo técnico y de muchos compañeros en el segundo incidente contra el Heidenheim. "El banquillo estaba totalmente tranquilo. Michael Olise, el mejor amigo de Jamal, estaba ocupado en el banquillo con indicaciones tácticas", dijo Kompany. En realidad, también varios jugadores como Jonathan Tah acudieron de inmediato hacia Musiala y formaron a su alrededor un círculo de protección mientras era atendido sobre el césped.

Según Kompany, Musiala actualmente solo se entrena "de forma individual" y, en ese sentido, tampoco estará en la convocatoria para la Supercopa contra el Borussia Dortmund el sábado. Esto no se debe a preocupaciones generales, sino al nuevo cambio en la medicación. "Queremos que haga esta adaptación en su tratamiento sin presión", dijo Kompany.

Vincent Kompany elogia la evolución deportiva de Jamal Musiala

También fue importante para el entrenador, en su declaración, elogiar el rendimiento deportivo de Musiala en los dos amistosos hasta sus dos sustituciones. "Todavía falta una cosa en el análisis. También hay cinco minutos contra el Heidenheim y diez minutos contra el Leipzig en los que jugó al fútbol", dijo Kompany.

"Mirad los minutos que jugó. Hizo cosas que no estaban al mismo nivel que nuestros mejores jugadores, sino un escalón por encima. Así no habíamos visto a Jamal desde su lesión contra el Paris". Contra el Leipzig incluso marcó el gol del definitivo 3-1.

Probablemente Musiala volverá a estar en la convocatoria para el inicio de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart el próximo viernes. "Espero el contraataque que en algún momento llegará de Jamal", dijo Kompany. "Tengo la sensación de que vuelve a tener todos los recursos para responder a las preguntas sobre el terreno de juego. Sé, en la gran perspectiva, que ha dado un enorme paso adelante este verano".