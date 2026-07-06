La UEFA emitió un comunicado en el que rechaza la suspensión cautelar del jugador Folarin Balogun, estrella de Estados Unidos, y la califica de decisión sin precedentes, incomprensible e injustificada.

Según el diario español «Marca», la medida ha generado fuertes reacciones entre figuras actuales y del pasado del fútbol, entre las que destaca el francés Michel Platini, expresidente de la UEFA, quien declaró a los medios: «Esto es un escándalo… Es la única palabra que me viene a la mente».

Platini mantiene demandas civiles y penales contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, por supuesta corrupción desde 2015 que, según él, frustró su candidatura al cargo.

En declaraciones a L’Équipe, el exBalón de Oro elogió el nivel de Michael Olise, estrella del Bayern, y aplaudió a Didier Deschamps por situarlo de mediapunta.

Platiní declaró: «Oulissi reúne todas las cualidades para ser un número 10 como los de la época dorada. El fútbol moderno suele colocarlos en las bandas: en su club, Oulissi juega por la derecha, igual que Lamine Yamal, que también sabe dar ese tipo de pases. Sin embargo, Deschamps, demostrando su inteligencia, se ha adaptado a las cualidades de sus jugadores y será el seleccionador que recupere el juego con un auténtico creador».