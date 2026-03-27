Pjanic advierte: «Cuidado, Italia: jugar en Bosnia no es fácil para nadie»

Italia se acerca a la final de la repesca para el Mundial, prevista para el martes por la noche a las 20:45, en Zenica contra Bosnia y Herzegovina. El excentrocampista de la Roma y la Juventus, Miralem Pjanic, ha hablado sobre la situación de «su» selección:





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«Ha habido muchos cambios en la selección. Sabemos que nunca es fácil jugar un partido de la repesca. Habrá que saber gestionar lo mejor posible tanto los momentos positivos como los difíciles. Creo en mi selección y en mi país. El país y todo el estadio animarán con locura. Jugar en Bosnia es complicado, para cualquiera. Enfrentarnos en casa, sabiendo que está en juego el pase al Mundial, será realmente una tarea difícil para nuestros rivales».





LAS CIFRAS - Pjanic sabe bien de lo que habla: 115 partidos con la selección bosnia, adornados con 17 goles. El excentrocampista fue uno de los absolutos protagonistas de la histórica clasificación de Bosnia para el Mundial de 2014 en Brasil, la primera en la historia de la selección. En aquella edición, Bosnia quedó primera en el grupo de clasificación, empatada a puntos con Grecia, pero los bosnios se impusieron por diferencia de goles a favor.



