Pirlo estalla tras días de silencio sobre la polémica de su nombramiento como entrenador de Italia

Andrea Pirlo, leyenda del centro del campo italiano, decidió romper la barrera del silencio que mantuvo desde que estalló la polémica sobre su candidatura para dirigir a la selección nacional, criticando con dureza los intentos de "politizar" una decisión puramente deportiva y de atribuirle creencias que nunca ha expresado.

En un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en la plataforma "Instagram", Pirlo manifestó su profundo malestar por la conversión de un asunto técnico en un terreno de debate público y acusaciones, subrayando que su compromiso con las leyes y los contratos profesionales no refleja necesariamente posturas políticas o ideológicas.

La candidatura de Pirlo para dirigir a Italia había desatado una tormenta de críticas en los círculos italianos, debido a su labor como embajador global de una empresa rusa de apuestas, algo que algunos consideraron un conflicto con los valores nacionales, mientras que la intensidad del rechazo llegó hasta el punto de amenazar con emprender acciones legales para impedir su nombramiento.

El campeón del Mundial 2006 dijo: "En los últimos días, he seguido con enorme amargura el debate en torno a mi nombre y la posibilidad de asumir el cargo de director técnico de la selección italiana. Por respeto a las instituciones, a la federación y a todos los implicados, preferí guardar silencio hasta ahora, pero siento ahora el deber de aclarar algunos aspectos fundamentales".

Pirlo, que dirigió a la Juventus como entrenador en la temporada 2020-2021, agregó: "A lo largo de mi trayectoria, ya fuera como jugador o como entrenador, siempre he respetado las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado de forma legal. Atribuir connotaciones políticas a esta colaboración profesional significa adjudicarme creencias que jamás he expresado, y que no son en absoluto mis creencias".

El futbolista de 48 años dirigió su agradecimiento a Paolo Maldini y Leonardo, responsables del área técnica en la federación italiana, diciendo: "Quisiera dar las gracias a Maldini y a Leonardo por el aprecio y la confianza que me han brindado. Soy plenamente consciente de su experiencia, su competencia y su amor permanente por el fútbol italiano".

Al cierre de su comunicado, Pirlo expresó su lamento por la conversión de la decisión deportiva en una batalla de opinión pública, subrayando que su pertenencia a su país no está sujeta a negociación ni a cuestionamiento, diciendo: "Lamento que una decisión deportiva haya sido arrastrada rápidamente a un debate público que terminó atribuyéndome significados e intenciones que no me corresponden. Mi amor por Italia no depende de una postura pasajera; es una parte inseparable de mi historia y mi identidad, y así seguirá siendo siempre".

Cabe señalar que la Federación Italiana de Fútbol aún no ha emitido una decisión oficial sobre el área técnica de la selección nacional, en medio de la continuidad de la polémica en torno a las opciones planteadas para suceder al anterior entrenador.