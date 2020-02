Piqué: "Tenemos que hacerlo bien porque los resultados sostienen al club"

El central del FC Barcelona compareció en la previa del duelo ante el Napoli en los octavos de la Champions League.

Gerard Piqué pasó por sala de prensa en la previa del encuentro ante el , correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones. El central quiso analizar a su rival en la primera ronda eliminatoria.

Lío del club con las redes sociales. "Intentamos hacer nuestro trabajo y en este club siempre lo más importante es lo que sucede en el terreno de juego, eso ha sostenido al club, queremos seguir ganando y haciendo las cosas bien porque sino las aguas no bajan tranquilas pero estamos en octavos de y el partido es lo suficientemente importante como para pensar en otras cosas, tenemos que salir concentrados porque conocemos sus virtudes, es una semana importante en la que también está el Clásico y queremos mantener la línea ascendente de juego y resultados".

¿Molesto por el lío con las redes? "No sabría decir si me molestó, me da igual, las redes son incontrolables y todos pueden decir lo que quieran, no será ni la primera ni la última que sucede, en cuanto a las explicaciones del presidente, le creo pero no le daría más vueltas, ya ha explotado, ya se ha solucionado y hay que pasar página, todo lo que no sea fútbol nos perjudicará".

Llamar títere a un periodista. "Pude llamarle putxinel·li, ya que estamos en Nápoles, los hay en todos lados y todos lo somos en algún momento pero ese día quería manifestarlo a pesar de que no era un mensaje para la directiva, todos los órganos de poder tienen sus instrumentos para protegerse y eso está bien, lo hace todo el mundo y es normal, el tema es cuando se pasan ciertas líneas y hay que salir al paso, es lo que quise hacer; respecto al enfado del vestuario son cosas que suceden en un club tan grande pero está bien rectificar, pasar página y centrarnos en el fútbol".

Responsabilidades. "Se le está dando demasiada trascendencia a todo esto, nos centramos en lo que pasa en el terreno de juego, que es lo que podemos controlar, cuando el pasa por momentos de debilidad es más difícil controlar el ruido pero es parte del deporte y del club en el que estamos pero si el equipo funciona y los resultados son buenos, dan igual los números económicos y todo lo que pase, la gente quiere vernos ganar y eso está en nuestra mano".

Gestión del club. "Si está bien o mal gestionado debe decidirlo el socio cuando haya elecciones, no tengo información suficiente para valorarlo pero hay mucho ruido, si queremos seguir teniendo tranquilidad hay que ganar, volver a ganar y seguir ganando jugando bien".

Pasar página de Anfield y . "No lo vamos a olvidar nunca, fueron dos golpes muy duros para todos pero también creo firmenente que de las grandes derrotas se pueden sacar cosas positivas, a partir de ahí sabremos cómo afrontar lo que venga a pesar de que se trate de situaciones distintas pero seguro que algo hemos aprendido, eso seguro".

Favoritos. "Hemos llegado aquí y ya no vamos tan sobrados pero somos el Barcelona y por la trayectoria de los jugadores creo que tenemos muchas posibilidades, no sé cuántas pero hay que ir paso a paso, tenemos que superar esta eliminatoria y luego ya veremos, podemos llegar bien a esta fase y luego falta oxígeno, ahora no parecemos tan fuertes pero puede que en mayo vayamos como un tiro, ahora lo importante es crecer".

Motivación. "Es la primera vez que venimos a un estadio tan histórico, es algo distinto y cuando eres futbolista te gusta probar cosas nuevas; el Napoli ha mejorado en los últimos partidos después de no empezar bien la temporada, será muy complicado porque aquí han caído la Juve y el , es un equipo que se crece ante los grandes, deberemos estar alerta para evitar sustos".

Semana más trascendente. "Cada partido marca el siguiente y el resultado de mañana influirá en el partido del domingo, hace dos semanas fuimos al Villamarín a 6 del Madrid y si ahí no ganábamos ahora estaríamos hablando de un escenario muy distinto, la situación ha cambiado así que si ganamos mañana afrontaremos el Clásico con más tranquilidad y así hasta el final de temporada".

San Paolo y el Napoli. "Son un equipo que no empezó bien la temporada pero ha ido creciendo en las últimas semanas, tiene jugadores muy buenos, como Mertens, Insigne o Milik y seguro que nos pueden generar problemas si no salimos al campo con la mentalidad adecuada, intentaremos imponer nuestro estilo para generar ocasiones, sería importante meter goles".

¿Maradona o Messi?. "Creo que se ha dicho todo de él, es un jugador único en la historia del fútbol, dio muchísimo y pasó por el Barcelona y el Napoli, será recordado para siempre pero si me preguntas entre Diego y Messi me quedo con la regularidad de Leo y su magia durante tantos años".

¿Messi en Nápoles? "Nunca puedes decir nunca pero Leo es dueño de su futuro y me gustaría que se retirara en el Barcelona".

Sensaciones de Messi. "No he hablado con Leo de jugar aquí pero imagino que estará contento de jugar en un estadio nuevo y con tanta historia pero lo importante es la clasificación, está muy bien la tradición del estadio pero si no sacamos un buen resultado nadie estará contento, vamos a centrarnos en el partido".