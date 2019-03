Piqué, sobre su gesto al Bernabéu: "Quería calentar a la grada"

"Leo tenía sangre y estaban protestando la acción, les dije que hablaran ahora", dijo el defensa del Barcelona tras la victoria sobre el Real Madrid.

Gerard Piqué volvió a ser protagonista este sábado en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid y el Barcelona disputan el Clásico de la Jornada 26 de LaLiga. El defensa catalán, que fue pitado por el Coliseo Blanco a lo largo de todo el primer tiempo, se marchó al descanso haciéndole gestos a la grada merengue camino de los vestuarios.

TODAS LAS POLÉMICAS DEL CLÁSICO

Cuando se iba al túnel de vestuarios, con el Barcelona ganando 0-1 por gol de Ivan Rakitic, el ex jugador del Manchester United se fue haciendo un gesto con su mano derecha, como mandando a callar a la gente. Como diciéndoles que cierren la boca, que no hablen. Todo ante la atenta mirada de Leo Messi, que caminaba detrás del '3'.

Precisamente Messi era la razón por la que, según Piqué, el jugador del Barcelona le hizo ese gesto a los hinchas del Real Madrid. "Después en las imágenes, Messi tenía sangre en el labio. Era una agresión y se quejan muchas veces y a veces los árbitros también toman decisiones a su favor. Las pulsaciones van a mil. Me gusta que el ambiente esté caldeado, me lo paso mejor. Para ambientar un poco el tema", comentó tras el partido en la zona mixta del Bernabéu.

Cabe recordar que, en el Clásico del miércoles pasado, también en el Bernabéu pero por la Copa del Rey, parte del público madridista increpó, insultó y ofendió gravemente a Piqué. En cada acción que el central azulgrana tocaba la pelota, la grada del Bernabéu acompañaba sus pasos con música de viento. "Piqué, quédate... sin respiración", "Piqué, cabron, Shakira tiene ra.., tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón" o, por ejemplo, "Piqué, cabrón, España es tu nación", fueron algunos de los cánticos que le propinó la afición blanca al central catalán.

"JUGAMOS MEJOR QUE EL OTRO DÍA"

Además, Piqué dijo que se van "muy contentos" del Bernabéu, puesto que han "jugado mejor que el otro día y el resultado ha sido menos abultado, el futbol es así a veces".



"Creo que es un golpe definitivo a la liga, aunque quedan muchos partidos", sentenció.



Sobre jugar en el Bernabéu, comentó: "Los resultados demuestran que nos encontramos bien. Yo siempre he dicho que me encanta venir aquí. Hay otros partidos que cuesta más motivarse, aquí sabes que es todo o nada, salir concentrado desde el primer minuto".



En cuanto a su propio rendimiento, señaló: "Seguro atrás, intentando dar estabilidad, al final soy el que llevo más años e intento poner orden, los compañeros me lo han puesto mas fácil. En defensa hay que estar ordenado, muy concentrados y creo que los cuatro atrás hemos estado muy bien".



"(Reguilon) es joven y le he dicho que estaba haciendo esa acion para ganarse al publico. Son cosas que quedan en el partido", dijo sobre el cruce con el lateral izquierdo del Real Madrid.



"La intensidad no se tiene que malentender, Yo me llevo genial con todos los jugadores del Madrid, otra cosa es que cuando saltas al terreno defiendes los colores. yo encantado, una vez que termina el partido la cordialidad es mutua. Creo que comparado con los años anteriores no tiene nada que ver", finalizó.