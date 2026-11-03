Gerard Piqué, presidente del FC Andorra, quiso rendir homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras su fallecimiento a los 30 años, a causa de las secuelas de la grave lesión que sufrió durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Segunda División española.

El exjugador del Barcelona publicó un mensaje a través de su cuenta en las redes sociales, en el que expresó su profunda tristeza por la pérdida del delantero español, afirmando: "Lo siento muchísimo. Descanse en paz Jesús".

De Miguel había sufrido una violenta colisión con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, antes de ser trasladado al hospital para recibir tratamiento, pero su estado de salud empeoró, por lo que el Tenerife anunció su fallecimiento la mañana del martes.

El diario español Mundo Deportivo señaló que Piqué había abandonado rápidamente el estadio tras el suceso, en un intento de conocer el estado de salud del jugador, antes de que el mundo deportivo recibiera la noticia de su fallecimiento, que provocó una amplia ola de tristeza y solidaridad en el fútbol español.