Piqué pidió a Rubiales jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La última entrega de los audios publicados por "El Confidencial" entre el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha desvelado que el futbolista pidió al dirigente en el verano de 2019 que le convocaran para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Española.

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (se refiere al seleccionador sub21 Luis de la Fuente) cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?", comentaba Piqué a Rubiales justo después de que la Sub-21 sellara la clasificación para el torneo en el verano de 2019.

Rubiales le respondió que se lo comentaría al seleccionador, Luis de la Fuente: "Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más".

Piqué, a continuación, le expresa su temor de que la noticia se filtre y que otros jugadores quieran acudir: "Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, crack? Y felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes".

El presidente de la RFEF respondía: "Geri, además he hablado hoy con De la Fuente y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario".

Tiempo después, Piqué expresa su temor de que Sergio Ramos quiera también acudir a la cita olímpica tras una noticia publicada en "El Mundo": "¿Sabes algo de esto?". A lo que Rubiales, en un primer momento contestó: "Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad".

Rubiales en primera instancia contestó que no sabía nada pero después apuntó que "Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo" y Piqué aseveró que "lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo".

Finalmente, Luis de la Fuente decidió no contar con ninguno de los jugadores y se decantó por que las plazas para jugadores mayores de 23 años fueran para Asensio, Ceballos y Mikel Merino, que tuvieron un papel clave para sellar la clasificación a los Juegos Olímpicos y corrían riesgo de quedarse fuera al no tener ya la edad para participar.