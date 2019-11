Piqué: "No sé que pasó pero me alegra que Luis Enrique vuelva a España"

El defensa ha valorado el cambio en el banquillo de La Roja tras la salida de Robert Moreno y la vuelta del asturiano.

Gerard Piqué se ha pronunciado sobre la gran polémica nacional que ha golpeado al fútbol español en las últimas horas tras la salida de Robert Moreno de la Selección y la vuelta de Luis Enrique Martínez al banquillo de La Roja.

El defensa catalán trabajó con ambos técnicos en el y no ha querido entrar en los motivos del cambio pero se ha alegrado de la vuelta del asturiano a los banquillos después de que los dejara temporalmente tras la enfermedad y el fallecimiento de su hija Xana.

"No sé lo que pasa ni lo que ha pasado. No he hablado con ninguno de mis compañeros del Barça porque jugaron el lunes contra Rumanía. Todo lo que sé es lo que he leído por la prensa y supongo que en los próximos días voy a saber más. Lo único que puedo decir es que me hace muchísima ilusión que Luis Enrique vuelva a ser el seleccionador español. Todo lo que ha pasado ahí dentro supongo que lo sabrán unos pocos", comentó a Marca.