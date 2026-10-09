La polémica se ha intensificado dentro del Real Madrid antes del duelo frente al Villarreal, previsto para la noche del sábado, después de que un grupo de aficionados del club llamara a organizar una protesta en el estadio Santiago Bernabéu, como muestra de su enfado por el bajón en los resultados y el comportamiento de algunas de las estrellas del equipo, encabezadas por Kylian Mbappé y Vinicius Junior, además de la directiva de Florentino Pérez.

El llamamiento a la protesta se extendió por las redes sociales bajo el lema «Pitos en el Bernabéu: el Bernabéu habla», fijando los minutos previos al inicio del encuentro para mostrar el malestar de la afición con la situación actual dentro del club blanco.

La propuesta provocó las críticas de Josep Pedrerol, presentador del programa «El Chiringuito», quien consideró que silbar de forma anticipada no beneficiará al Real Madrid, sino que concederá a su rival, el Barcelona, una ventaja moral en medio de la crisis que atraviesa el conjunto blanco.

Pedrerol dijo: «Los aficionados del Barcelona deben agradecer mucho a la afición del Real Madrid que silbe a sus jugadores», expresando su convicción de que Joan Laporta, presidente del club catalán, estaría contento si las gradas del Bernabéu se convirtieran en una fuente de presión sobre los jugadores del Real Madrid.

El periodista español añadió, comentando sobre los aficionados que apoyan la protesta: «Me parece que son aficionados del Barcelona», en alusión a su rechazo a cargar a los jugadores con más presión antes de un partido importante en LaLiga.

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No obstante, Pedrerol no descartó el derecho de la afición a expresar su enfado si los jugadores ofrecen un mal nivel durante el partido, aclarando que los pitos se vuelven comprensibles si el encuentro llega a sus últimos minutos sin que el equipo haga el esfuerzo suficiente para remontar en el marcador.

Estos acontecimientos llegan en medio de las críticas que ha recibido Mbappé por su viaje durante el parón internacional, después de que optara por pasar unos días en Francia y Suiza en compañía de Ester Expósito, en lugar de centrarse en recuperarse de la molestia que sufre.