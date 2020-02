Piqué habla claro: "Tirarnos las cosas a la cara no ayuda"

El central se mostró contundente en su mensaje sobre las palabras de Abidal y la respuesta de Messi en la polémica en Barcelona.

Piqué atendió a los medios tras la derrota en Bilbao ante el Athletic que apea al de las semifinales de la y se refirió a la polémica vivida estos días en Can Barça con el cruce de declaraciones entre Abidal y Messi.

"No es el momento de sacar los trapos sucios. Cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no. Tirarnos las cosas en la cara de ahora a final de temporada no ayuda. Tenemos que centrarnos en el juego y a ganar. Estamos capacitados, en el juego se ve cada día más".

Las palabras de Messi y Abidal

"Cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no, hay que seguir trabajando a partir de aquí, tenemos que centrarnos en el juego y en ganar, tenemos que volver a la senda de la victoria, los jugadores tenemos capacidad de sobra para seguir ganando y en eso estamos, trabajando cada día para buscar mejores sensaciones, la unidad es máxima, eso lo aseguro".

Contentos por el partido, no por el resultado