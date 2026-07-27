El excapitán del Barcelona, Gerard Piqué, reavivó la polémica con una nueva comparación con el eterno rival, el Real Madrid, en medio de los cambios que atraviesan ambos clubes antes del inicio de la competición de la nueva temporada 2026-27.

Las declaraciones del exdefensa del Barcelona llegaron durante una entrevista con el diario Sport al margen de su asistencia a la tercera edición del Mundial de Clubes dentro del torneo "Kings League" en la ciudad de Milán.

Piqué considera que el Barcelona sigue siendo superior al Real Madrid antes del inicio de la nueva temporada, a pesar de los fichajes que el conjunto merengue realizó este verano, al afirmar: "Creo que el Barcelona, a día de hoy, sigue siendo superior".

Y explicó: "Creo que ganar los dos últimos títulos de Liga te da un estatus y una confianza para empezar la temporada como el candidato con más opciones". Y matizó: "Pero después tienes que demostrarlo".

Piqué subrayó que la continuidad de Hansi Flick para una tercera temporada representa uno de los elementos más importantes de la fortaleza del Barcelona, y explicó: "El equipo y los jugadores están más compenetrados con este proyecto. Y la continuidad de Flick para una tercera temporada, junto a la total asimilación de su filosofía y su estilo de juego por parte de los jugadores, le da al Barcelona una ventaja al inicio de la temporada".

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Lamine Yamal: de aficionado a presidente de club

Piqué abordó la participación de Lamine Yamal en el proyecto de la Kings League, y explicó que la estrella del Barcelona ha pasado por distintas etapas dentro del torneo desde su nacimiento.

Y dijo: "Que esté con nosotros es algo maravilloso. Empezó como aficionado del torneo cuando tenía catorce o quince años, cuando lanzamos el proyecto, luego se unió más adelante tras tener un equipo, y ahora tiene un club que participa en el Mundial de Clubes".

Señaló que Yamal se ha ido integrando más en el torneo con el paso del tiempo, y añadió: "Se ha implicado mucho. Como habéis visto, asiste a los partidos y lanza penaltis. Esta evolución ha sido gradual, y es algo muy positivo".

El presidente del torneo Kings League elogió el ambiente que acompañó a la competición en la ciudad de Milán, y aseguró que la afición italiana vive el torneo con gran pasión, señalando: "Es una locura".

Piqué citó el apoyo que reciben los equipos italianos participantes, como Underdogs, y el equipo que preside el creador de contenido Blur, y añadió: "Están muy entusiasmados con el modelo de la Kings League".

Concluyó sus declaraciones apuntando que el equipo "La Capital CF", que preside Yamal, se enfrentará a una difícil competencia en el torneo, al afirmar: "Su tarea será difícil, porque la competencia se ha vuelto más feroz".

La "Kings League" es un torneo de fútbol recreativo fundado por Gerard Piqué en 2022 junto al creador de contenido español Ibai Llanos, basado en reglas innovadoras y partidos cortos, en el que participan clubes presididos o propiedad de estrellas del fútbol, creadores de contenido y famosos.

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