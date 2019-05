Piqué advierte: "Este año todavía no hemos ganado al Valencia"

El central admite que lo de Anfield fue "de lo peor de mi carrera" pero pide recuperarse para sumar otro doblete y da la bienvenida a De Jong.

RUEDA DE PRENSA

Gerard Piqué compareció en rueda de prensa antes de medirse al en la final de la y con la posibilidad de encadenar cinco títulos consecutivos en el último partido de la temporada.

Anfield. "Fue una de mis peores experiencias como jugador, intentamos jugar como sabemos pero no lo logramos pero no siempre se cumplen los deseos, los demás también juegan y a veces tienes jugadores que prefieren otra clase de estilo en los rivales, sabemos jugar a lo que sabemos jugar desde pequeños pero a veces, como en Anfield, donde no pudimos tener el control y por eso perdimos".

De Jong y rejuvenecimiento. "Los años pasan y hay muchos jugadores que tenemos una edad, en algún momento habrá que fichar jóvenes y los que estemos nos iremos yendo, es ley de vida, más que rejuvenecer hay que buscar talento y jugadores que rindan y nos ayuden a ganar, creo que De Jong es un jugador que ha demostrado nivel para competir con los mejores y estoy convencido de que nos puede ayudar".

Valencia. "Empezaron irregulares pero han alcanzado la velocidad de cruzero en la segunda vuelta, han hecho un gran año, no les hemos ganado en ninguno de los dos partidos, hay que competir al máximo desde el primer momento".