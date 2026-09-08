Piqué abre los libros de la "Champions": los errores arbitrales históricamente favorecen al Real Madrid

Gerard Piqué no se retiró de la polémica al retirarse del fútbol. El exdefensa del Barcelona, conocido por su pasión por las redes sociales, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán, esta vez con una respuesta incendiaria a un usuario de TikTok, en la que abrió viejos archivos históricos que, según él, condenan a su eterno rival, el Real Madrid.

"Solo ganamos con el fútbol bonito"

La historia comenzó con un comentario provocador de un usuario de redes sociales que escribió: "Solo hay una manera de que el Barcelona gane, y todos lo sabemos", en una alusión velada al arbitraje.

Piqué no dudó en responder con un vídeo en directo, y dijo en un tono cortante: "Sí, solo hay una manera de que el Barcelona gane, y es ofreciendo un fútbol espectacular. Por eso somos famosos".

Y añadió: "Hemos ganado muchas Ligas, muchos títulos de la Liga de Campeones de Europa, muchos tripletes gracias a que ofrecemos un fútbol espectacular. Vosotros siempre sacáis el tema de los árbitros, y si queréis, os lo recuerdo".

Abrir los viejos archivos

Piqué pasó de la defensa al ataque, repasando lo que considera errores históricos que beneficiaron al Real Madrid en las competiciones más importantes.

Y dijo: "Os recordaré la final de la Liga de Campeones de Europa contra la Juventus, y el gol de Mijatović, que fue ilegal".

Y continuó: "O en una de las dos finales contra el Atlético de Madrid, el gol de Sergio Ramos fue fuera de juego, y también fue ilegal".

Piqué cerró su mensaje con la frase que encenderá las redes sociales durante las próximas horas: "Así que hay muchos errores arbitrales, pero, por lo general e históricamente, esos errores solían inclinarse un poco a favor del Real Madrid".

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Un cálido abrazo con tono irónico

La leyenda del Barcelona terminó sus palabras con el mismo estilo irónico habitual por el que es conocido, diciendo: "En cualquier caso, espero que estéis todos bien, os mando un cálido abrazo, y disfrutad de vuestro día".

Unas nuevas declaraciones que se suman a una larga serie de declaraciones en las que Piqué no desaprovecha ninguna ocasión para defender al Barcelona y atacar al Real Madrid, incluso años después de su retirada. Y ahora, las miradas se dirigen a la capital, Madrid, para saber si habrá una respuesta desde la Casa Blanca.