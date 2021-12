Piojo Herrera no ve a la Selección mexicana trascendiendo en Qatar 2022

La Selección mexicana atraviesa por un complicado momento con Gerardo Martino en los controles. El combinado nacional sufrió dos descalabros importantes, ante Estados Unidos y Canadá, en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por dichas actuaciones, hay quienes consideran que el Tricolor no está para trascender en la próxima Copa del Mundo a pesar de los grandes nombres en la plantilla.

Miguel Herrera, actual entrenador de Tigres, habló sobre la escuadra del Tata Martino. El estratega analizó a profundidad el actual desempeño del combinado y el Piojo considera que hoy en día no tienen el nivel suficiente para, si se llega al siguiente Mundial, siquiera avanzar de la fase de grupos.

"Si México llega al mundial con esta generación y regresa la buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes. Si llegamos al mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera ronda", dijo para Telemundo.

Sobre la continuidad del actual seleccionador, Herrera fue puntual sobre qué debería suceder en el banquillo del Tri. "Los números de Gerardo (Martino) son buenos, en México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos, en nuestra liga cortan a los técnicos, dos o tres fechas y cortan al técnico. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza, la verdad es que así es nuestro futbol y no lo vamos a cambiar tan fácil", puntualizó el ex estratega del cuadro nacional.

Tras los últimos resultados ante Estados Unidos y Canadá, la Selección mexicana cayó al tercer lugar del Octagonal Final con 13 puntos al cierre del año. En enero de 2022 se reanudará la actividad para el Tri con un duelo ante Jamaica que será fundamental para sus aspiraciones de quedar en la cima de las Eliminatorias de Concacaf.