Piojo Herrera descarta a Mauro Quiroga para el América

El director técnico no pensará en el tema de las altas hasta que no se desprendan de algún elemento de fuera.

Miguel Herrera sí desea el regreso de Rubens Sambueza, pero no así la incorporación de Mauro Quiroga. El entrenador del América rechazó que incluso se hayan puesto en contacto con la directiva del para ello.

"No hemos hecho contacto con nadie. Primero porque no hablaríamos con nadie hasta que no arreglemos lo que pasaría conmigo. Santiago (Baños, el presidente deportivo) me dijo que no preguntemos por nadie. Todos los jugadores que vimos ahí están, pero la prioridad es la situación de los 12 extranjeros y no se ha tocado la puerta de nadie", sostuvo en entrevista con TUDN.

Las Águilas necesitan deshacerse de un foráneo para el torneo Apertura 2020 por una cuestión de reglamento, de manera que fichar a otro foráneo antes de eso les complicaría eso de sobremanera.

El elenco Azulcrema, así como el resto de los 17 participantes, ya planifican el campeonato que entra, el cual aún no define oficialmente su fecha de arranque porque depende de la evolución de la pandemia de coronavirus en .