Piojo Herrera explicó por qué dirige sin cubrebocas

El timonel del América habló sobre los señalamientos que ha recibido por no cumplir con los protocolos de higiene.

Miguel Herrera ha sido cuestionado en los dos partidos de Copa GNP por México . Y no precisamente por los resultados, pues el América marcha con buenos números. La razón de los señalamientos al Piojo se deben a que no lleve cubrebocas en el banquillo de suplentes.

El timonel de las Águilas habló al respecto y dejó claro que ahora los usará, aunque no esté de acuerdo. " Sí, porque joden algunos, les molesta, los usaré. No pasa nada. Cuando tenga que hablar pues me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos", expresó en diálogo con Mariana Zacarías.

Herrera considera que no está violando el protocolo sanitario , pues en los partidos de Europa los jugadores y entrenadores están en el campo sin cubrebocas . También sostiene que todos los integrantes del equipo pasaron por pruebas que no detectaron presencia del virus.

"Si estamos copiando un modelo de Europa, vean futbol, todos esos que joden vean futbol, el 90 por ciento de los técnicos no traen tapabocas y están ahí, están hablando, van a su banca y vienen. Porque sabemos que todos los que estamos en ese momento no tenemos el virus, no estamos contagiados porque venimos de hacernos pruebas ", concluyó.