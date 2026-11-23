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El delantero del Inter Pio Esposito no pudo ocultar su decepción pese a hacer historia con el club en una caótica noche de domingo en Bérgamo. El joven atacante se convirtió en el primer italiano que firma un triplete para el Inter desde el legendario Christian Vieri, pero su actuación quedó eclipsada por el desplome defensivo del equipo.

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El Inter se derrumba en un trepidante duelo en Bérgamo

La visita del Inter al New Balance Arena el lunes por la noche se convirtió en un duro encuentro que dejó al descubierto la fragilidad de su actual planteamiento defensivo. Pese a ponerse por delante en varias ocasiones, el equipo de Cristian Chivu permitió que el conjunto local se metiera de nuevo en el partido y acabó conformándose con un punto en un dramático empate de ocho goles . El resultado dejó un sabor amargo entre los visitantes, que habían parecido tener el partido bajo control durante largos tramos.

«Es difícil explicar un resultado así», declaró un abatido Esposito a Sky Sport Italia. «Nunca conseguimos sentenciar el partido definitivamente y, por tanto, algo no salió bien. Al final encajamos cuatro goles. No es solo cuestión de la defensa; debemos pulir todos los detalles juntos y nos sentaremos a analizar los problemas que tuvimos».

Esposito iguala el registro de Vieri

Aunque el resultado del equipo fue decepcionante, la actuación individual de Esposito le hizo entrar en la historia del Inter. Con sus tres goles, se convirtió en el primer futbolista italiano que firma un triplete para el club desde Bobo Vieri. Fue una exhibición de eficacia ante la portería que demostró por qué está considerado una de las mayores promesas de la selección nacional. Mostró un instinto goleador que apenas dio un respiro a la defensa del Atalanta.

Al valorar este hito, el delantero mantuvo los pies en el suelo: «Es algo bonito, pero hoy me cuesta disfrutarlo porque se nos han escapado dos puntos y lo primero que pienso es que no conseguimos llevarnos los tres puntos. Espero que el mejor Pio no sea el de ahora, sino el de cada día, y, sobre todo, espero que los goles sirvan para conseguir victorias».

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El delantero busca regularidad

La progresión de Esposito sigue siendo una de las pocas notas positivas para el club en una etapa marcada por la irregularidad. Su cuenta goleadora de la temporada sigue creciendo y lo sitúa entre los máximos goleadores italianos de la competición, junto a jugadores como Alphadjo Cisse y Antonio Raimondo. Sin embargo, el propio futbolista insiste en que los logros personales significan poco si el equipo no encuentra la forma de estabilizar su rendimiento defensivo en situaciones de máxima presión.

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«En caliente, me cuesta mucho dar una explicación», añadió Esposito. «Conseguimos crear muchas ocasiones y acompañar bien las jugadas, pero después tenemos que ser capaces de mantener el resultado y no permitir que estos partidos vuelvan a abrirse. Espero que mi mejor versión se vea día tras día y que mis goles ayuden al equipo a ganar».

La atención se centra en el decisivo duelo ante el Stuttgart

Tras un empate muy disputado que finalmente le impidió recortar la importante distancia que lo separa del actual líder de la liga, la Lazio, el Inter se mantiene en la tercera posición de la clasificación con un total de 29 puntos. El Inter está a solo dos puntos del liderato, mientras que el Atalanta, su último rival, continúa en la duodécima plaza con 15 puntos.

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Dejando atrás esta frustrante oportunidad perdida en la competición nacional, el Inter centra ya toda su atención en la exigente competición europea y se prepara para recibir este miércoles al VfB Stuttgart, un formidable equipo alemán, en un duelo crucial entre semana.