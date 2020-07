Pinto: "Navas y Ruiz fueron los únicos que no estaban de acuerdo conmigo"

El técnico que llevó a Costa Rica a cuartos del Mundial 2014 se refirió a su relación con dos históricos del plantel.

Jorge Luis Pinto dejó un grato recuerdo en , con aquel equipo que sorprendió a todos en el Mundial de 2014 al alcanzar los cuartos de final. Sin embargo, su salida no fue prolija y con el tiempo comenzó a brindar detalles de lo sucedido.

"Los únicos jugadores que no estaban de acuerdo conmigo, no en el trabajo, porque acaba de decir Bryan Ruiz que el mejor técnico que ha tenido tácticamente es Pinto; los únicos jugadores que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz", declaró el técnico colombiano en charla con W Radio.

El artículo sigue a continuación

Respecto al actual arquero de , Pinto reveló que le molestaba que "a la 1 de la mañana le dijera que no podía jugar más cartas, él es un enviciado a jugar cartas”. Y en cuanto a Ruiz, señaló: "se casó, óigame bien, faltando 10 días para el mundial. Qué quiere que haga con un hombre que está en luna de miel. Cómo le voy a dar permiso si me estoy jugando la vida con , , y ”.

Más equipos

La Sele en 2014 pasó en la fase de grupos ante gigantes como Uruguay, Italia e Inglaterra, mientras que en octavos superó por penales a Grecia pero el sueño se acabo en cuartos con la definición desde los 12 pasos frente a Holanda.