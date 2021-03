Pinares se ilusiona con Qatar 2022: "Quiero pelear por un puesto y sacar mi mejor rendimiento”

"Tendré 31 años para el Mundial y lo veo con muy buenos ojos porque siento que estoy creciendo", dijo. También analizó su presente en Gremio.

Un gran momento futbolístico está viviendo el volante César Pinares en el fútbol brasilero. El ex Universidad Católica ya se ganó el estatus de indiscutido para el técnico de Gremio, Renato Portaluppi, por lo que su buen rendimiento captó la atención de Martín Lasarte, quien lo incluyó en la primera nómina de la Selección chilena para el amistoso de este viernes frente a Bolivia en Rancagua.

Y en la antesala al cruce ante los altiplánicos, en lo que será el debut del DT charrúa, el también exColo Colo se ilusiona con poder disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Me pone contento estar siempre en la Selección, pelear por un puesto y sacar mi mejor rendimiento para aportar al equipo. Tendré 31 años para el Mundial y lo veo con muy buenos ojos porque siento que estoy creciendo. Sería una linda edad, pero aún queda mucho camino y no me proyecto tan lejos", reconoció en diálogo con Las Últimas Noticias.

Por otra parte, analizó su presente en el Tricolor Gaúcho. “Estoy en una etapa en Gremio con más partidos seguidos y eso me ha llevado a ir subiendo mi nivel y aportar dentro del equipo titular. Brasil es un fútbol de alto nivel, hay muchos clubes que tienen para invertir y la competencia es grande. Estoy jugando en mi posición natural como volante”.

Finalmente, quien ya lleva dos asistencias en el Campeonato Gaúcho, precisó que “estoy más grande, más maduro. Disfruto cuando mi rendimiento es alto, disfruto mucho el placer de jugar a la pelota, pero me voy poniendo objetivos, qué hice mal en los partidos y así voy aprendiendo. En Brasil me he sentido bien, pero sé que no es ni la mitad de lo que puedo llegar a rendir”, cerró.