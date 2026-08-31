El famoso presentador Piers Morgan comentó la decisión de Lionel Messi, leyenda del fútbol argentino, de retirarse del fútbol internacional este lunes.

Morgan escribió en su cuenta de la red "X": "Última hora: Lionel Messi se retira del fútbol internacional tras haber marcado 125 goles con la selección de Argentina, colocándose en el segundo puesto en la lista de los jugadores con más goles internacionales".

Y añadió: "Cristiano Ronaldo ha marcado 146 goles con la selección de Portugal, la cifra más alta en la historia del fútbol a nivel internacional, lo que zanja el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia".

Cabe recordar que Piers Morgan mantiene una fuerte relación de amistad con Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí y de la selección de Portugal.





Messi, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de la red "Instagram", escribió: "Después de todo este tiempo desde la final, y tras mucho reflexionar, quiero anunciarle a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, para hacerles felices y para que se sintieran orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".



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