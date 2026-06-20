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Pierre van HooijdonkNOS
Sam Vreeswijk

Traducido por

Pierre van Hooijdonk señala al mejor jugador de la selección holandesa: «En realidad, este chico lo tiene todo»

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
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R. Gravenberch

La selección holandesa logró el sábado por la noche su primera victoria en este Mundial al imponerse a Suecia por 5-1. Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, pero Pierre van Hooijdonk y Rafael van der Vaart creen que el verdadero protagonista fue otro.

Tras el partido, la cadena NOS les preguntó quién había sido el mejor holandés. «Gravenberch», respondió Van Hooijdonk con convicción.

«Desprende tanta energía… Ojalá siga así; es un placer verle jugar», añade Van der Vaart.

Van Hooijdonk añade: «Es un auténtico atleta. Sabe girarse en el momento justo y dejar pasar el balón. Ante Japón apenas tocó la pelota en la primera parte».

«En este partido, a los quince minutos ya había tenido más que en el anterior. Además, fue decisivo. Tiene todo: fuerza, técnica...».

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«Solo le falta mejorar el disparo de lejos. Si lo consigue, será aún más completo. Hoy ha sido el mejor de la selección holandesa», concluye Van Hooijdonk.

Holanda ganó con comodidad: Brobbey y Gakpo marcaron dos goles cada uno, Elanga recortó distancias y Summerville sentenció el 5-1 final.

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