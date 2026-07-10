Pierre van Hooijdonk se niega a retractarse tras la polémica con Wiegman: «Es una constatación de un hecho»

Pierre van Hooijdonk ha reaccionado este viernes por la noche ante la polémica suscitada tras sus declaraciones sobre un posible nombramiento de Sarina Wiegman como seleccionadora de la selección holandesa. El exdelantero tuvo la oportunidad de aclarar sus palabras anteriores durante el programa «NOS WK Avond», pero se mantuvo firme en su postura de que aún no es el momento adecuado para tener una seleccionadora.

Días antes, en la NOS, había rechazado su posible nombramiento: «No tiene experiencia al más alto nivel en el fútbol masculino. Todos se preguntan si una mujer puede ser seleccionadora; para mí la respuesta es no».

Además, afirmó que muchos jugadores provienen de culturas donde la mujer no tiene el mismo estatus que el hombre.

Sus palabras generaron muchas críticas. El viernes, en el programa, las aclaró: «He usado este argumento otras veces al hablar con gente, sobre todo a nivel de club. Allí hay más diversidad. No es mi opinión, sino un hecho. Todos lo vemos, pero no todos nos atrevemos a decirlo».

Jan Mulder le preguntó si sugería que, por motivos religiosos, los jugadores preferían un entrenador hombre. «No lo veo así», replicó el exinternacional.

Kenneth Pérez cuestionó el argumento: «¿No son iguales hombres y mujeres en los Países Bajos? Aquí se valora a todos por igual; lo de otros países no es excusa para la selección».

Pese a ello, Van Hooijdonk se mantuvo firme: «Aún no es el momento de tener una seleccionadora, aunque estoy convencido de que llegará».

Añade que el fútbol femenino se desarrolló más tarde que el masculino y aún no alcanza el mismo nivel.

Considera que las entrenadoras deben ganar primero experiencia en el fútbol masculino: «Primero deben ocupar cargos en las canteras de clubes profesionales para normalizar su presencia y, con el tiempo, ascender a los primeros equipos».