Pierre van Hooijdonk, muy criticado tras unas declaraciones muy controvertidas en directo por televisión

Angela de Jong criticó con dureza a Pierre van Hooijdonk en su columna del Algemeen Dagblad tras sus polémicas declaraciones del domingo sobre un posible fichaje de Sarina Wiegman.

El exfutbolista compareció en el programa en directo de la NOS para comentar el Noruega-Brasil (2-1) y, durante la emisión, se habló del posible sucesor de Ronald Koeman al frente de la selección holandesa.

«Oigo a todos dar mil vueltas al tema cuando se trata de Wiegman: ¿puede una mujer ser seleccionadora?», comenzó el exjugador del Vitesse y el Feyenoord. «Para mí, esa duda no existe. La respuesta es no».

«Hoy tenemos muchos jugadores de distintos orígenes, y en algunas culturas la mujer no está al mismo nivel que el hombre», añadió.

«Piensa en jugadores que, en el pasado, se negaron a dar la mano a una entrevistadora», concluyó.

A De Jong le repugnaron las palabras de Van Hooijdonk. «¿En serio? ¿Ahora vamos a recurrir a este argumento sin sentido? Ojalá esto empuje a Holanda. Espero que el chat de la selección haya explotado, que esos chicos no quieran ser etiquetados como musulmanes ortodoxos que menosprecian a las mujeres, y que ya le hayan pedido a la KNVB fichar a Wiegman de la federación inglesa, quiera o no.

Wiegman ya rechazó la oferta de la KNVB y sigue al frente de la selección femenina de Inglaterra.