Pierre van Hooijdonk capta algo muy llamativo en la entrevista a Ronald Koeman: «En realidad, lo que dice aquí es…»

Antes del Túnez-Países Bajos, Ronald Koeman explicó a la NOS su once. Sin Micky van de Ven, ausente por riesgo de segunda amarilla.

«He dejado fuera a dos jugadores a propósito», explica Koeman a Jeroen Stekelenburg. «Micky van de Ven y Crysencio Summerville. El motivo es evitar que reciban una segunda amarilla».

Como el Mundial se amplió y hay una ronda eliminatoria más, todas las tarjetas se borran tras la fase de grupos y también después de cuartos. Como Van de Ven y Summerville ya tenían una amarilla, el técnico prefirió resguardarlos para que no sumaran otra.

Así, Donyell Malen repetirá como extremo derecho y Koeman confía en que por fin marque su primer gol: «Los delanteros lo necesitan. Cuando hay tanta atención, les afecta. Tendrá otra oportunidad desde la banda, con total libertad».

Sobre la posibilidad de rotar, añade: «Según cómo vaya el partido, lo tendré en cuenta, pero no conviene pensarlo antes; si llega el momento, se hará».

Rafael van der Vaart está de acuerdo con la alineación: «Me alegro de que jueguen los habituales». Pierre van Hooijdonk añade: «En realidad, lo que dice es que Summerville habría jugado de otra manera».

Summerville ha marcado un gol ante Japón y otro frente a Suecia, aunque aún no se sabe si sumará minutos como suplente contra Túnez.