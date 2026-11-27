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El excapitán del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang se ha llevado un gran susto tras sufrir un accidente de tráfico en España. El vehículo de lujo del veterano delantero resultó dañado en una colisión en la autopista cuando se dirigía a un entrenamiento matutino con su actual club, el Deportivo de La Coruña.

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Los servicios de emergencia acuden a una colisión matutina en la autopista

Según Football.London, el accidente se produjo el jueves hacia las 9:30, hora local, en el kilómetro 16 de la autopista AP-9, a la altura de Piadela, en el noroeste de España. Aubameyang conducía un Ferrari F12 N-Largo turquesa cuando chocó contra un BMW X1. El otro coche volcó y tuvo que ser retirado por una grúa.

Agentes de la Guardia Civil, bomberos y sanitarios acudieron al lugar, aunque nadie sufrió heridas graves y todos los ocupantes salieron de ambos vehículos sin problemas. Pese a la colisión, el jugador continuó en su propio coche hasta la Cidade Deportiva de Abegondo del Deportivo y completó el entrenamiento según lo previsto.

Aubameyang resta importancia al susto tras salir ileso

Tras terminar la sesión, el internacional gabonés aseguró que el accidente no había pasado de un breve susto.

«Solo ha sido un pequeño susto», dijo Aubameyang. «Estas cosas pasan en la vida. Lo más importante es que la otra persona implicada en el accidente está bien, y yo también».

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El veterano delantero mantiene la ilusión por devolver al Deportivo a su mejor nivel

Aubameyang llegó en julio al recién ascendido Deportivo con un contrato de dos años, hasta 2028, después de pasar por el Chelsea, el Marsella en dos etapas y el Al-Qadsiah de la liga saudí. En declaraciones a Mirror en agosto, explicó por qué rechazó otras ofertas para liderar el resurgimiento del club.

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«La pasión sigue ahí, sin duda; si no, habría elegido otro reto», afirmó. «Tenía algunas ofertas, pero sigo teniendo esa pasión y todavía quiero ponerme a prueba. Creo que este es un reto especial: intentar devolver al club a su mejor nivel.

«El año que viene se cumplirán 20 años desde que empecé mi carrera profesional y, la verdad, me encuentro bastante bien. Todavía puedo aportar mucho al fútbol y sigo teniendo pasión. Creo que eso nunca cambiará.

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«Mientras mi cuerpo me diga que puedo seguir, seguiré. Evidentemente, si algún día siento que no puedo dar lo mejor de mí para jugar al máximo nivel, quizá diga que lo dejo. Pero, por ahora, estoy seguro de que todavía me quedan algunos años. Por eso acepté el reto aquí: sé que puedo ayudar de verdad, todavía puedo marcar goles, dar asistencias y ser eficaz en el campo».

El domingo le espera el reencuentro con el Barcelona

Haber salido ileso del accidente del jueves permite a Aubameyang estar disponible para enfrentarse el domingo a su antiguo club, el Barcelona. El delantero dejó el Arsenal para fichar por el Barcelona en 2022, después de marcar 92 goles en 163 partidos desde su llegada en 2018, un fichaje que entonces batió el récord del club. Ahora quiere demostrar que todavía puede rendir ante un rival al que conoce bien.