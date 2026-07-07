Pierluigi Collina responde a Donald Trump tras sus comentarios sobre el «pasado dudoso» del árbitro del Mundial

Pierluigi Collina, responsable de árbitros de la FIFA, defendió a Raphael Claus tras las críticas públicas del presidente estadounidense Donald Trump.

Claus fue el árbitro que expulsó a Folarin Balogun con roja en el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina (2-0). «Sé mucho de deporte y esto no fue falta. Vi a dos hombres corriendo a toda velocidad y chocando», declaró Trump el lunes en el Despacho Oval.

«Este árbitro (Claus, nota del editor) tiene, de todos modos, un pasado dudoso», prosiguió. «Puedo darte algunos ejemplos, si quieres. No quiero extenderme demasiado en ello, porque eso genera malestar, pero nadie lo entiende. Tampoco debería haber visto las imágenes a cámara lenta, porque entonces de repente se ven cosas muy diferentes».

Trump pidió investigar al árbitro, pero Collina lo rechaza y, en nombre de la FIFA, respalda a Claus.

«Claus es uno de los árbitros profesionales más destacados del mundo y un miembro muy apreciado del cuerpo arbitral del Mundial», afirma Collina en un comunicado.

«A lo largo de su carrera, ha demostrado constantemente los más altos estándares de profesionalidad e integridad. Es un árbitro experimentado y muy respetado. Tenemos plena confianza en él».

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no ha respondido a las declaraciones concretas de Trump, pero ha manifestado su satisfacción por el «fantástico» equipo arbitral. «En parte gracias a ellos, el Mundial está siendo un éxito rotundo. Debemos respetar a los árbitros y las reglas de nuestro deporte: sin árbitros no hay fútbol».