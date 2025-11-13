Philadelphia Eagles vs Detroit Lions: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Philadelphia Eagles lograron una victoria difícil de 10-7 en Lambeau Field el lunes por la noche, marcando su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, cuando regresen a casa para enfrentarse a los Detroit Lions el domingo por la noche, los fanáticos pueden esperar un partido mucho más explosivo en el marcador.

Mientras tanto, Detroit volvió a encontrar su ritmo con una victoria aplastante de 44-22 sobre Washington la semana pasada. A pesar de ese rendimiento de recuperación, los Lions están en 6-3 en general y 3-2 fuera de casa, aún buscando la consistencia que definió su impulso al comienzo de la temporada.

Hora de inicio del partido Philadelphia Eagles vs Detroit Lions

Los Eagles y los Lions se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Lincoln Financial Field en Philadelphia, PA, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET.

Noticias del equipo Philadelphia Eagles

Los Philadelphia Eagles han mantenido su buena forma con una victoria trabajada de 10-7 sobre los Green Bay Packers el lunes por la noche. El mariscal de campo Jalen Hurts lideró la carga con 183 yardas de pase y un touchdown, manejando el juego eficientemente contra una defensa obstinada de los Packers.

La estrella corredor Saquon Barkley sigue siendo el corazón del ataque terrestre de Filadelfia. Ya ha acumulado 579 yardas por tierra, liderando al equipo, y deslumbró a principios de este año contra los New York Giants con un desempeño de 150 yardas y un touchdown.

Defensivamente, los Eagles han estado entre los mejores de la NFL. Actualmente ocupan el segundo lugar en puntos permitidos, concediendo solo 303 en el año. El linebacker Nakobe Dean y el cazador de bordes Jaelan Phillips han estado en el centro de ese dominio defensivo, perturbando rutinariamente a las ofensivas rivales con tacleadas, presiones y grandes jugadas.

Informe de lesiones de los Eagles: Jaire Alexander – cuestionable, Cam Jurgens – cuestionable.

Noticias del equipo de los Detroit Lions

Por otro lado, los Detroit Lions han tenido una campaña con altibajos hasta ahora, pero se vieron muy bien en su salida más reciente, desmantelando 44-22 a los Washington Commanders. El mariscal de campo Jared Goff estuvo al mando de principio a fin, lanzando para 320 yardas y tres touchdowns para encabezar el impulso ofensivo de los Lions.

El corredor novato Jahmyr Gibbs sigue brillando como uno de los jugadores más dinámicos de Detroit. Explotó para 142 yardas y dos anotaciones por tierra en esa victoria y ahora acumula 693 yardas por tierra en nueve juegos, demostrando ser un arma consistente en el backfield.

Sin embargo, las lesiones han sido un dolor de cabeza continuo para el equipo del entrenador en jefe Dan Campbell. Contribuyentes clave como Zach Cunningham y Marcus Davenport permanecen al margen, aunque Detroit es optimista sobre la posibilidad de recuperar algunos refuerzos en el futuro cercano.

Informe de Lesiones de los Lions: Jacob Saylors – dudoso, Pat O’Connor – dudoso, Kerby Joseph – dudoso, Terrion Arnold – dudoso.

Ver y transmitir en vivo Eagles vs Lions en los EE.UU.

El juego entre Eagles y Lions en la Semana 11 de la temporada de la NFL 2025 se transmitirá en vivo por NBC. Los fanáticos pueden ver la cobertura en Peacock y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Eagles vs Lions en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Eagles vs Lions

El enfrentamiento entre los Eagles y los Lions está programado para el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, un lugar que puede albergar hasta 67,594 fanáticos y promete una atmósfera vibrante el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entrada desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y extendiéndose hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Fútbol Fantasía Eagles vs Lions

No hubo mucho que celebrar el lunes por la noche. Jalen Hurts tuvo una de sus actuaciones más discretas de la temporada, terminando como QB18 (12 puntos de fantasía) mientras completaba un mínimo de temporada del 57.7% de sus pases (15 de 26) para solo 183 yardas y un único touchdown. Aportó 27 yardas por tierra, pero incluso esa parte de su juego parece haber entrado en una especie de bache últimamente.

Sigues contando con Saquon Barkley como un RB1 de bajo nivel, porque el talento y la capacidad de realizar grandes jugadas hablan por sí mismos. Dicho esto, vale la pena estar atento a cómo Will Shipley y Tank Bigsby son utilizados en las próximas semanas, ambos podrían empezar a competir por toques si el cuerpo técnico busca aligerar la carga de Barkley.

Defensivamente, sin embargo, los Eagles dieron a los fanáticos algo por lo que sonreír. Ese frente de cuatro lució amenazante contra los Packers, generando 21 presiones sobre Jordan Love, quien fue capturado tres veces, golpeado ocho, y nunca se sintió cómodo en el bolsillo. La adición en el plazo de intercambio de Jaelan Phillips ya parece un jonrón, registró siete presiones, dos golpes al mariscal de campo, e incluso logró una recuperación de balón suelto. Añade el regreso de Nolan Smith de una lesión en el tríceps y el juego interior constante de Moro Ojomo (máximo del equipo con cuatro capturas), Jalen Carter y Jordan Davis, y tienes un frente defensivo capaz de desmantelar por completo el plan de juego del oponente.

En el lado ofensivo, A.J. Brown fue prácticamente invisible. Terminó con solo 13 yardas, marcando su tercer juego esta temporada con menos de 15. Ese tipo de inconsistencia lo convierte en un dolor de cabeza para los gerentes de fantasía, no puedes confiar en él semana a semana, pero con su potencial élite, aún se siente imposible dejarlo en el banco. Es un clásico juego de explosión o fracaso de cara a la recta final.

Mientras tanto, Jared Goff tuvo un domingo para recordar. El veterano QB estuvo en su mejor momento, completando 25 de 33 pases (75.8%) para 320 yardas y tres touchdowns, finalizando como el QB5 (24.8 puntos). El titular del día, sin embargo, fue Dan Campbell tomando las riendas de las jugadas — y se notó. Los Lions se vieron más afilados, más impredecibles y simplemente peligrosos por aire. Sin embargo, con la defensa de los Eagles acechando esta semana, Goff regresa a la conversación de QB2 en lugar de ser un titular asegurado.

En cuanto al juego terrestre, Jahmyr Gibbs sigue luciendo como una superestrella de fantasía, incluso mientras divide acarreos con David Montgomery. El enfrentamiento de esta semana está en el punto dulce, los Eagles están en la media de la liga contra los corredores, preparando a Gibbs para otra actuación explosiva.

Montgomery, por su parte, sigue siendo algo incierto. Ha sido mantenido por debajo de las 60 yardas por tierra en cuatro de sus últimos seis juegos y continúa jugando en segundo plano frente a la versatilidad eléctrica de Gibbs. Su volumen lo mantiene en la mezcla de flex, pero el techo no es lo que solía ser.

Luego está Amon-Ra St. Brown, el metrónomo de consistencia de Detroit. Ha sido el hombre confiable para Goff, y los gerentes de fantasía pueden descansar tranquilos sabiendo que es segundo en toda la liga en objetivos en la zona roja. El choque de esta semana con los Eagles podría convertirse en un tiroteo, y cuando la ofensiva de los Lions se pone en marcha, St. Brown suele destacarse. Espere que se mantenga en forma en lo que fácilmente podría convertirse en otro espectáculo pirotécnico entre dos de las unidades más explosivas de la NFC.

Predicciones del Juego Eagles vs Lions

Los Lions podrían valer la pena en esta apuesta, aunque parece uno de esos partidos que podría ir de cualquier manera. Detroit se vio bien en su última salida contra un equipo de Washington en apuros, acumulando 546 yardas totales, 30 primeros intentos y 8.0 yardas por jugada. Dominaron en el suelo con 226 yardas por tierra, evitaron pérdidas de balón y convirtieron 5 de 10 en terceros intentos. Defensivamente, los Lions se cerraron bien, limitando a los Commanders a 288 yardas, 5.6 yardas por jugada y solo 14 primeros intentos mientras los mantenían en 2 de 10 en intentos de tercer down.

Aunque el reciente tramo de 2-2 de Detroit ha sido algo irregular, la ofensiva aún ha logrado anotar 24 o más puntos en tres de esos cuatro encuentros, demostrando que pueden iluminar el marcador cuando las cosas encajan. Si los Lions pueden mantener ese equilibrio entre el ritmo ofensivo y la disciplina defensiva, tienen una sólida oportunidad de salir victoriosos.

Predicción: Los Lions ganan en un encuentro ajustado y de alta puntuación.

Probabilidades de apuestas Eagles vs Lions

Diferencial

Lions +2.5 (-102)

Eagles -2.5 (-118)

Línea de dinero

Lions: +130

Eagles: -155

Total

46.5 (Más de -118/Menos de -102)