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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lars Capiau
Traducido por

Phil Foden rompe su sequía goleadora de 10 meses con un triplete para el Manchester City

Match report
Manchester City vs AEK Atenas
Manchester City
AEK Atenas
Liga de Campeones
P. Foden

El Manchester City goleó este martes por la noche al AEK Atenas. El líder de la liga inglesa venció con claridad al conjunto griego por 5-1. Phil Foden fue el hombre del partido con un triplete.

Enzo Maresca introdujo muchos cambios en su once para el duelo de la Liga de Campeones en casa. Solo tres jugadores estuvieron sobre el césped tanto en la victoria ante el Ipswich Town del pasado fin de semana como esta noche. Erling Haaland no jugó con el equipo local. 

Superada la media hora, Maresca ya sabía que tantos cambios no le costarían el puesto. Para entonces, el Manchester City ya ganaba 2-0. El primer gol llegó tras una falta que se estrelló en el larguero. Elliott Anderson fue el primero en llegar al rechace y empujó el balón a la red: 1-0.

Con el gol de Foden, el Manchester City pasó a dominar el encuentro con comodidad. El inglés culminó una fluida jugada con un rápido movimiento de pies: 2-0. Fue un momento especial para Foden, que hasta el pasado fin de semana llevaba diez meses sin marcar.

Tras el descanso, la emoción volvió por un momento al partido cuando el AEK lanzó un rapidísimo contraataque y Stavros Pilios recortó distancias: 2-1. La celebración en la grada visitante duró poco.

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Un magnífico gol de Rayan Cherki devolvió a su equipo una ventaja cómoda. El francés engañó por completo a su rival con un gran amago de disparo y después pudo rematar libremente con la izquierda: 3-1.

La última media hora del partido fue de Foden, que completó su triplete en ese periodo. Cherki encontró a Rico Lewis con un fantástico pase en profundidad y el lateral ya había visto dónde estaba Foden.

Lewis se la dejó en bandeja de primeras y Foden marcó con un disparo tan sereno como preciso. El balón no podía entrar más ajustado a la escuadra: 4-1. Diez minutos después, Foden también empujó a la red un centro de Ryan McAidoo y fijó el resultado definitivo: 5-1.

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