Petón a Goal: “A este Real Madrid no le ganas sin intensidad máxima hasta en el alargue"

Como consejero de la S.D. Huesca, Petón nos habla de su próximo rival liguero, el Real Madrid. Un equipo solvente aunque vencible.

José Antonio Martín “ Petón es uno de los personajes más reconocibles del fútbol nacional. Y lo es por varios motivos. Hoy, en calidad de consejero de la S.D. Huesca, habla para Goal España del próximo choque liguero entre el cuadro maño y el Real Madrid, desde la firme convicción de que es posible lograr una gesta.

La pregunta del millón ¿cómo se le gana al Madrid?

“Sólo hay una manera y pasa por mantener el rigor defensivo y un ritmo muy alto durante los 90 minutos…más el alargue. Una intensidad sostenida, máximo esfuerzo durante todo el partido o al Madrid no se le gana. Eso es así”

¿ Qué pongo en la quiniela, entonces?

“Es evidente que no es la mejor temporada del Madrid. En parte, porque el Atleti está tan bien, que anula a los demás. Porque con 5-6 puntos más, el Real Madrid sería líder en los últimos tres años. No está muy lejos de sus cifras habituales. Pero sí es verdad que ha perdido partidos contra equipos que en otras temporadas los hubiera sacado adelante.”

¿Se fía de un equipo que ha conseguido remontadas históricas y triunfos épicos?

Es cierto que todo eso está en su estilo histórico. El Madrid ha ganado Ligas y encuentros que ningún otro equipo del mundo hubiera ganado. Tiene la cualidad de no darse nunca por vencido. El que le de por muerto, ni conoce la historia, ni sabe lo que es el Real Madrid”.

Lo cierto es que, con retoques y cambios de sistema, este Huesca de Pacheta tiene muy buen aspecto

Sí, pero había un trabajo anterior muy bueno y cuando el equipo tiene una idea de juego, de buen uso del balón, las modificaciones se hacen sobre una base sólida. Lo que Pacheta ha hecho ha sido darle más dureza al equipo, juntarlo más en el plano defensivo con tres centrales y dos laterales que ayudan mucho. Por tanto, estás defendiendo con 5 y el mediocentro 6 y cierras mucho más los espacios.

Todavía queda mucha Liga pero es inevitable pedirle un pronóstico ¿ el Huesca se salva?

“ Es una temporada extraña. Pero creo firmemente que nos salvamos. Ahora hay 6-7 equipos en 4 puntos. Pero ganamos el gol-average particular al Valladolid, que está a 4 puntos y ya estamos ahí, si tiene un tropiezo… Además, no sólo hay disputa en los puntos que cierran la clasificación. No hay problema con el líder, pero sí mucho lío con el pelotón que le sigue”