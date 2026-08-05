Peticiones en el Parlamento español para excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030

La coalición izquierdista "Sumar" ha presentado una propuesta no vinculante al Congreso de los Diputados español, en la que pidió revisar la participación de Marruecos en la organización del Mundial 2030, a raíz de lo que calificó como "los graves sucesos ocurridos en la frontera de Ceuta".

La propuesta fue firmada por 3 diputados de Izquierda Unida, integrada en la coalición Sumar, junto a una cuarta diputada del grupo parlamentario, según el diario "El Mundo"español.

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La coalición instó al Gobierno español a dirigir un mensaje oficial a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a la Federación Española de Fútbol y al Gobierno portugués, para exigir "una revisión y evaluación especial" del modelo actual de organización conjunta del Mundial 2030.

La propuesta subrayó que la organización del torneo requiere la utilización de recursos públicos, garantías gubernamentales e inversiones amplias en infraestructuras, y que además influye en la imagen de los países anfitriones a nivel internacional, lo que obliga a que todas las partes implicadas en la organización se comprometan a "un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos", según el texto de la propuesta.

La coalición "Sumar" también reclamó al Gobierno español que invite a la Federación Española de Fútbol a activar los mecanismos institucionales previstos por la FIFA, para revisar el grado de cumplimiento de sus estatutos y de su política de derechos humanos, con la elaboración de un estudio independiente, público y actualizado sobre "los riesgos para los derechos humanos en los países anfitriones", cuyos resultados deberían presentarse al Parlamento español en un plazo de 6 meses.

La propuesta pidió asimismo evaluar "el impacto de los sucesos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos relativos a los derechos humanos vinculados al torneo", proponiendo medidas adicionales en caso de que se constaten violaciones "graves" de los compromisos internacionales o de los derechos humanos, por parte de cualquiera de los países anfitriones.

La propuesta de la coalición "Sumar" se sumó a la postura del partido portugués "Livre", que dirigió una carta al Gobierno portugués y a la Federación Portuguesa de Fútbol, en la que pidió reconsiderar la participación de Marruecos en la organización del Mundial 2030 junto a España y Portugal.