La tensión en materia de seguridad que ha vivido Francia durante los últimos días ha despertado la preocupación en torno a la disputa del esperado duelo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, previsto para la noche del martes en el estadio Parque de los Príncipes, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Europa, después de que un representante de un sindicato de la policía francesa reclamara el aplazamiento del partido por temor a que se reanudaran los disturbios en la capital.

Medios de comunicación franceses informaron de que el representante del sindicato de policía francés perteneciente a la central CFTC solicitó el aplazamiento del encuentro, en medio de las consecuencias de las manifestaciones que vivió el país durante el fin de semana, algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que despertó el temor a que se produzcan nuevos incidentes coincidiendo con el partido, que reunirá a miles de aficionados.

Sin embargo, estas peticiones no cambiaron la postura de las autoridades francesas, ya que el Ministerio del Interior descartó aplazar el duelo y confirmó que el partido se disputará en la fecha prevista, pese a los temores que planteó el representante del sindicato en relación con la situación de seguridad.

Según el diario francés "Onze Mondial", el ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó su rechazo a la idea del aplazamiento, afirmando: "No hay margen para aplazar el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona ni otros partidos que puedan disputarse en la Liga de Campeones de Europa. El asunto está zanjado".

Esta postura llega en un momento en el que las autoridades francesas siguen de cerca las consecuencias de las últimas protestas, que vivieron tensiones en diferentes zonas del país, entre ellas la capital, París, donde se registraron actos de vandalismo y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según lo recogido por informaciones de medios franceses.

Próximos partidos PSG Liga de Campeones 15:00 BAR Ver

Estos acontecimientos han vuelto a plantear interrogantes sobre los dispositivos de seguridad que rodean al duelo europeo, ante la afluencia de público que se espera en el estadio Parque de los Príncipes, y los preparativos que ello exige para asegurar los alrededores del estadio y las zonas de concentración de aficionados.

El Paris Saint-Germain y el Barcelona están citados para enfrentarse la noche del martes, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, sin que se haya anunciado hasta el momento ningún cambio en la fecha del partido.