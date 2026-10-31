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Peter Schmeichel ha atribuido «únicamente» a Lisandro Martinez la derrota del Manchester United por 2-0 ante el Chelsea el sábado. El defensa tuvo la culpa del primer gol de Morgan Rogers y después fue expulsado por la falta que dio lugar a un penalti para Cole Palmer. El exportero del United está ahora convencido de que Martinez sencillamente no es un jugador adecuado para el club.

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Schmeichel culpa a Martinez de la derrota ante el Chelsea

Tras una primera parte sin goles, Rogers aprovechó una pésima acción defensiva de Martinez para adelantar al Chelsea en el minuto 50. El equipo de Xabi Alonso amplió su ventaja en el minuto 64 con un penalti transformado por Palmer, después de que Martinez fuera expulsado por golpear con el antebrazo a Wesley Fofana en el área del United.

El resultado deja al United de Michael Carrick con nueve partidos sin ganar, pero Schmeichel no tenía dudas sobre quién era el culpable. Tras el pitido final, afirmó: «Culpo exclusivamente a Lisandro Martinez».

Schmeichel cuestiona las declaraciones y el contrato de Martinez

Schmeichel relacionó su actuación con las recientes declaraciones de Martinez y sugirió que el defensa buscaba una salida: «La forma en que ha jugado este partido es una auténtica vergüenza. Hace dos semanas hizo unas declaraciones muy, muy duras contra sus compañeros y contra el club, y daba la impresión de que intentaba forzar su marcha. Está en el último año de su contrato.

«Lo que ha hecho hoy... Sinceramente, no tengo palabras. En el primer gol, ha jugado una final del Mundial. No se puede defender como defendió en el primer gol y, en cuanto al penalti, de verdad que no tengo palabras para describir lo disparatado que fue. Después se marcha del campo negando con la cabeza, como si no hubiera hecho nada malo. Muy mal».

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Martinez «no es un jugador adecuado» para el Manchester United

Schmeichel no daba crédito a la facilidad con la que Rogers avanzó para marcar el primer gol e insistió en que no se trataba de un caso aislado: «Es realmente desconcertante que pueda defender así. Morgan Rogers pasa por el medio sin encontrar oposición. Simplemente lo deja pasar. No es suficiente. Si juegas en la Premier League, tienes que defender mejor que eso; si juegas en el Manchester United, aún mejor.

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«Puede que me acusen de cargar contra él, pero puedo señalar muchos goles que han encajado esta temporada en los que él es el principal responsable, en los que no hace el trabajo que le corresponde. Creo que su comportamiento de hace dos semanas y lo que ha hecho hoy con el penalti demuestran que no es un jugador adecuado para el Manchester United».

Carrick, bajo presión mientras el futuro de Martinez está en duda

Preguntado por la defensa en el primer gol, Carrick respondió: «Por la forma en que lo encajamos, nunca es un buen gol para recibir. Morgan [Rogers] atravesó nuestro centro y, en ese momento, el partido estaba igualado. Fue un momento importante, sin duda».

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Con la racha sin victorias ya en nueve partidos, la presión sobre Carrick no hará más que aumentar, y la valoración de Schmeichel vuelve a poner en duda el futuro de Martinez en Old Trafford.