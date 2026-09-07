Peter Bosz recibe una lluvia de críticas tras el Ajax-PSV: «Vete a la mierda, entrenador»

Henk Spaan ha vuelto a repartir notas en Het Parool. Tras el Ajax - PSV (1-3), señaló a Ruben van Bommel con una dura calificación. Peter Bosz también fue objeto de las críticas del comentarista.

El PSV ganó el primer gran duelo de la temporada. Se adelantó a toda velocidad por medio de Ricardo Pepi, tras lo cual Tolu Arokodare empató. Antes de que se decidiera el partido, Lutsharel Geertruida firmó el 1-2. Esmir Bajraktarevic puso el broche final en el tiempo de descuento.

El duelo acabó viéndose eclipsado por la dura entrada de Van Bommel sobre el defensa del Ajax Aaron Bouwman, que sufrió como consecuencia una contusión pulmonar y una contusión en el esternón.

«Van Bommel estaba "afectado en el vestuario", Bouwman tuvo que ir afectado al hospital», titula la reseña de Spaan en Het Parool. «Cómo un futbolista supo reducir a cenizas el recuerdo de un excelente partido, para esparcirlas sobre el césped del ArenA».

Spaan le da un 4 al extremo del PSV por su actuación en el duelo. El periodista deportivo, de 77 años, se refiere al padre, Mark van Bommel, como un cínico que primero miraba a su alrededor antes de soltar un codazo. Con ello alude a la semifinal del Mundial Uruguay - Países Bajos (2-3), en la que Walter Gargano fue quien lo sufrió.

«En la final supo tentar a Iniesta para una represalia atípica. Lo que hizo Ruben tuvo poco que ver con un fútbol resultadista y cínico», afirma Spaan, que también critica la entrevista de Bosz tras el partido ganado.

«Bosz volvió a hacerse el cura de pueblo con el análisis balsámico: "Quería protegerse". Vete bien a la mierda, entrenador. Los plomos saltaron como consecuencia de un cortocircuito en la cabeza».