Peter Bosz ha dado más detalles, en su comparecencia de prensa tras el Excelsior - PSV, sobre la lesión de Alassane Pléa. Según el entrenador del PSV, el delantero estará aproximadamente seis semanas de baja.

Pléa fue fichado el verano pasado por tres millones de euros procedente del Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, el delantero sufrió una grave lesión de rodilla ya en el segundo partido de liga.

Como consecuencia, no volvió a jugar en el resto de la temporada. El pasado viernes volvió a torcerse todo en el entrenamiento. El francés se quedó en el suelo lesionado tras una acción.

“Estaba ahí tirado en el suelo. Fue una imagen terrible, por el año que lleva a sus espaldas”, arrancó el entrenador del vigente campeón.

“A posteriori te alegras de que no sea su rodilla, sino otra lesión grave, pero todos estábamos destrozados. Tampoco teníamos ganas de seguir entrenando”.

“Paré el entrenamiento de inmediato. También se lo noté a los chicos. Estaban todos a su alrededor y no era el momento de continuar”, concluyó Bosz.

Según Bosz, no se espera que Pléa vuelva con el PSV hasta octubre. De momento, Bosz aún puede contar con Ricardo Pepi y Guus Til como delanteros centro.