Peter Bosz conquistó su tercer título liguero consecutivo con el PSV. Aunque se especuló con su salida, a principios de febrero renovó por dos años. La demora se debió, en parte, a la posibilidad de dirigir a la selección.

Su contrato en el Philips Stadion vencía este verano, pero finalmente lo renovó. En una entrevista con ESPN, explica que la demora se debió a varias razones.

«He tardado porque valoré varias cosas, entre ellas la posibilidad de dirigir la selección holandesa. Nunca hablamos, así que no estaba cerca. Ellos tienen derecho a decidir».

“Si dicen: ‘Tenemos entrenador y no iremos al Mundial…’, lo entiendo. Esa es su política y hay que aceptarla. Pero no voy a esperar. No quiero quedarme sin nada, a que termine el Mundial y Ronald se quede o a que no me quieran. Puede pasar, es su derecho. Así que no quería correr ese riesgo”.

De hecho, sonaba como candidato a dirigir a la selección si Ronald Koeman se marchaba tras el Mundial, pero su renovación en el PSV descarta esa opción a corto plazo.

Además del posible cargo de seleccionador, Bosz debió reflexionar sobre otros factores antes de renovar: «Me pregunté si quería vivir otra aventura en el extranjero; sí, me gustaría, pero tendría que ser un club que me motive. También barajé la opción de retirarme».

«Me sigo divirtiendo mucho. Renové dos años sobre todo por el club; en otro de Países Bajos no lo habría hecho. Conozco bien a Marcel y Earnest, he jugado con ellos. También a los demás directivos y al Consejo de Supervisión, que no se entromete. Esa tranquilidad es clave para que aquí todo funcione», concluye Bosz.