Peter Bosz está impresionado por dos fichajes del Ajax, según ha dicho el entrenador del PSV en una entrevista con De Telegraaf. Se trata de Julian Brandt y Tolu Arokodare.

El pasado verano, el director técnico del Ajax, Jordi Cruijff, logró sorprender a propios y extraños al cerrar de la nada la incorporación de Brandt por tres años. Poco después, Tolu llegó cedido procedente del Wolverhampton Wanderers.

Los dos han comenzado la temporada de forma excelente en Ámsterdam. Brandt ya ha marcado seis veces en once partidos y Tolu ha firmado la misma cifra en nueve encuentros.

Bosz está impresionado por los dos fichajes del Ajax. «El Ajax ha apostado por la experiencia y varios de esos jugadores lo están haciendo muy bien. Se han reforzado enormemente», arranca.

«Con Brandt han incorporado a un jugador al que conozco muy bien (de su etapa en el Borussia Dortmund, red.). Está casi hecho para la liga neerlandesa», continúa.

«También han fichado a un delantero alto», afirma sobre Tolu. «Eso no lo conocemos realmente en los Países Bajos. Es una inyección de calidad para el Ajax.»