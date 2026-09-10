Peter Bosz ha compartido durante una masterclass en Omroep Brabant una llamativa anécdota sobre Ryan Flamingo. El entrenador del PSV cuenta que recientemente le “cantó las cuarenta” a su defensa.

A Bosz le plantean varias afirmaciones a mitad de la emisión. Una de ellas es el clásico dilema entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Messi, sin ninguna duda. Messi”, responde el técnico del PSV cuando tiene que elegir entre las dos leyendas.

Sin embargo, no todo el mundo se decanta tan fácilmente por el argentino, ya de 39 años. Dentro de la plantilla del PSV, por ejemplo, Flamingo prefiere a Ronaldo, para indignación de Bosz.

“Sí, Ryan (Flamingo, red.). ¡A ese sí que le puse en su sitio! ¡Vamos, eso no puede ser!”, afirma Bosz, provocando las risas en el estudio. “Muy sinceramente. Tienes a Messi y tienes a Ronaldo...”, continúa.

“Le tengo muchísimo respeto a Ronaldo, eh. Lo que ha logrado ese hombre y lo que sigue haciendo a esta edad... Aunque se nota que realmente va a menos. Pero él no tiene lo que tiene Messi”, opina el entrenador del PSV.

Bosz disfrutaba tanto de Messi que incluso arrastraba a sus colegas con él. “Bueno, en la época en la que era entrenador del Heracles, hacía que mi cuerpo técnico viniera a mi casa cuando jugaba el Barcelona.”

“Entonces era obligatorio verlo. Sí, era una delicia. El Barcelona de Guardiola, qué bonito”, concluye Bosz.