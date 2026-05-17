Peter Bosz, técnico del PSV, defendió el domingo a Joey Veerman tras su enfrentamiento con Ronald Koeman. Aseguró a ESPN que no tiene «ningún problema» con el carácter del centrocampista.

La semana pasada se supo que Veerman ni siquiera entró en la preselección de 55 jugadores para el Mundial de 2026, lo que desencadenó su decepción y una dura crítica contra Koeman en ESPN.

A Veerman le molestan sobre todo las ruedas de prensa de Koeman y no entiende por qué su carácter no convence al seleccionador. Bosz, en cambio, le da la razón.

«Me llevo muy bien con él», afirma Bosz, y añade: «Si hace algo que no me gusta, se lo digo».

Bosz añade que el jugador acepta las críticas y es autocrítico, por lo que su carácter no le supone ningún problema.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Koeman, Bosz prefiere no entrar en detalles: «No sé lo que dijo Koeman, así que no voy a responder algo que desconozco».

«¿Que si entiendo la frustración de Joey? Entiendo que se sienta mal cuando no es convocado, pero creo que sobre todo le molesta que la gente se aproveche de esas historias. Pero no he oído lo que ha dicho Joey, así que quizá esté interpretando esto de forma injusta por él».