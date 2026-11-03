Peter Bosz ha cargado contra ESPN en la rueda de prensa previa al duelo entre el PSV y el Club Brujas. Al entrenador del equipo de Eindhoven no le gusta la imagen que la cadena ha dado de Noah Fernandez.

ESPN publicó el lunes por la noche un fragmento de la entrevista a Fernandez posterior al partido de la Keuken Kampioen Divisie entre el Jong PSV y el NAC Breda.

En el vídeo, que había sido claramente recortado, Fernandez decía lo siguiente: «Los últimos meses han sido difíciles. Después del partido contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena, todo fue cuesta abajo muy rápido, pero eso forma parte de esto».

«Creo que en las últimas semanas no he tenido la oportunidad de volver a demostrarlo, pero ahora me toca demostrar aquí que sí tengo sitio», concluía Fernandez en el vídeo.

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Bosz no está contento con el trabajo de ESPN, según ha dicho en la rueda de prensa. «Tiene que ver con ESPN. Si ves la entrevista completa, dice cosas muy distintas de las que aparecen en ese vídeo corto».

«Si ves la entrevista completa, te das cuenta de que habló sobre todo de sí mismo. Espera volver a tener una oportunidad, pero eso es muy distinto de cómo se ha presentado públicamente».

«Ese es el peligro de ir deprisa en busca de clics y bytes. Se quiere que todo sea espectacular. Hoy en día, todo por los clics. Es molesto, porque si ves la entrevista completa, se expresó de forma impecable», concluyó Bosz.