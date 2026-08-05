Es solo cuestión de tiempo para que Kodai Sano y Filip Kostic puedan llamarse jugadores del PSV. Así se desprende de las imágenes del periodista de fichajes Mounir Boualin, que está presente este miércoles en Eindhoven.

Se trata, por tanto, de un día importante en materia de fichajes para el PSV. Por eso, Boualin ya estaba temprano en Anna TopSupport, en Eindhoven.

Allí, los posibles refuerzos del PSV siempre pasan el reconocimiento médico antes de poder firmar su contrato.

El Sano, de 22 años, que llega procedente del NEC por cerca de 15 millones de euros, llegó alrededor de las 10:00.

Dos horas más tarde también se presentó el Filip Kostic, de 33 años. Llevaba un mes sin equipo tras la finalización de su contrato con la Juventus.

Así, Peter Bosz verá cumplido su deseo más tarde este miércoles con dos incorporaciones absolutamente de primer nivel para la Eredivisie VriendenLoterij.

Anteriormente, en este mercado de fichajes, el director técnico Earnest Stewart llevó al centrocampista Sven Mijnans al Philips Stadion. Llegó procedente del AZ por 13 millones de euros.